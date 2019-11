Woningbouw Wageningen onzeker door stikstof

Eigenlijk alle woningbouwprojecten in Wageningen worden geraakt door de stikstofcrisis, dat concludeert wethouder Anne Janssen (PvdA). Het gaat om honderden woningen. De bouw daarvan loopt mogelijk vertraging op of kan helemaal niet doorgaan.

'We zitten vlakbij heel veel natuurgebieden, dat betekent ook dat de stikstofproblematiek hoog is', zegt Janssen. Bouwontwikkelingen mogen sinds de PAS-uitspraak van de Raad van State namelijk geen stikstofuitstoot meer veroorzaken op deze Natura 2000-natuurgebieden.

Kortenoord en studentenwoningen

Bouwers in Wageningen komen daardoor mogelijk in de knel. Ze moeten de stikstofuitstoot (opnieuw) berekenen. Dat staat in een brief van het college aan de gemeenteraad.

Onder meer de nieuwbouw van woningen in de Wageningse wijk Kortenoord is onzeker geworden. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor tientallen studentenwoningen aan de Costerweg. Het is nog onduidelijk of, en zo ja wanneer, met de bouw daarvan begonnen kan worden.

'Heel veel zorgen'

Janssen maakt zich naar eigen zeggen 'heel veel zorgen' over de bouwonzekerheid in Wageningen. 'Er lopen in ieder geval een aantal projecten vertraging op en er is onduidelijkheid over welke projecten wel of geen doorgang kunnen krijgen', zegt ze.

Terwijl de vraag naar woningen groot is. 'We hebben heel erg veel behoefte aan betaalbare woningen in Wageningen. Wachtlijsten voor sociale huur lopen op en starters op de woningmarkt willen graag een betaalbare woning.'

'We hebben heel veel plannen daarvoor ontwikkeld, maar dan is het wel nodig dat het Rijk en de provincie snel met maatregelen over de brug komen om deze problematiek te lijf te gaan. Wat ons betreft kan het niet snel genoeg zijn.'