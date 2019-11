Podcast Verstrikt | ‘Ik kan net zo goed dood zijn’

‘Ik kreeg steeds meer negatieve gedachten’, vertelt Mascha Gesthuizen (50) uit Arnhem. Zij was het grootste deel van haar leven suïcidaal, ook toen ze als huisarts werkte. In een openhartig gesprek met Maarten Dallinga – die eerder de bekroonde podcast Anoniem Intiem maakte – beschrijft Gesthuizen de chaos in haar hoofd.

‘Ik dacht: wat doe ik hier, waar is het goed voor, ik kan net zo goed dood zijn, niemand die mij mist. Ik red het niet, dus waarom zou ik blijven leven? Mijn hoofd ging op hol.’ Naar aanleiding van haar ervaringen schreef Gesthuizen de roman Halverwege het einde. Dallinga is zelf ook suïcidaal geweest en spreekt daar in de podcast voor het eerst met zijn ouders over.

Iedere zaterdag verschijnt een nieuwe aflevering; de laatste op 7 december.

‘Urgentie idioot groot’

In 2018 overleden ruim 1.800 mensen door zelfdoding, onder wie 245 mensen in Gelderland. ‘De urgentie is idioot groot’, zegt Paul van Hoek uit Malden. Hij werkte tien jaar bij een ggz-crisisdienst en traint al vijftien jaar mensen uit de zorg in het omgaan met suïcidaal gedrag. Door zelfdoding overlijden gemiddeld vijf mensen per dag. ‘Ook in vergelijking met verkeersdoden is het een veel groter probleem.’

Charlotte Bouwman (eigen archief)

Naar schatting overwegen zeker 400.000 Nederlanders per jaar om een einde aan hun leven te maken. ‘Maar we houden het verborgen voor elkaar’, zegt Van Hoek.

‘Het draait om verbinding’

Maarten Dallinga praat in de eerste aflevering ook met Charlotte Bouwman (25), die meermaals werd opgenomen voor suïcidaliteit en blij is er nog te zijn. Ook de avond voor het interview wilde zij niet meer leven. ‘Ik ben nog best vaak suïcidaal, maar het gaat nu goed omdat ik eruit kan komen.’

Ton Baakman. Foto: Omroep Gelderland

Met Ton Baakman (52) uit Nijmegen spreekt Dallinga uitgebreid over zijn eigen doodsgedachten. Baakman verloor ruim twintig jaar geleden zijn moeder aan zelfdoding. ‘Volgens mij moet je er niet over zwijgen, maar er over praten’, zegt Baakman. ‘Het draait om verbinding met de mensen om je heen, dat houdt je denk ik in de wereld.’

- Aflevering 2 (16 november): hoe is het als een naaste suïcidaal is? En hoe is het om een dierbare aan zelfdoding te verliezen?

- Aflevering 3 (23 november): wat kun je doen om zelfdoding te voorkomen?

- Aflevering 4 (30 november): wat is er gebeurd in Wezep, waar vier jongeren in korte tijd suïcide pleegden?

- Aflevering 5 (7 december): wat gaat er mis met suïcidepreventie in de zorg? En hoe gaat het nu met maker Maarten Dallinga en de anderen uit Verstrikt?

Reageren op Verstrikt? Mail naar verstrikt@gld.nl of stuur een WhatsApp-audiobericht naar 06 1093 4448. Een aantal reacties hoor je terug in de bonusaflevering. Wil je met iemand praten over zelfdoding? Neem contact op met 113 Zelfmoordpreventie: 0900-0113 of via 113.nl.