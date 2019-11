Boeren alert op nieuwe acties van dierenactivisten: 'We zijn niet uit op ruzie'

In de nacht van woensdag op donderdag verzamelden zich op verschillende plekken in Gelderland en Brabant al tientallen boeren met trekkers en shovels bij collega's, van wie werd gezegd dat ze doelwit zouden zijn. De politie zette straten af en stuurde een helikopter de lucht in, maar het bleef rustig. De komende dagen blijft het verscherpte toezicht gehandhaafd.

Op de Lankerenseweg bij Voorthuizen hadden zich zo'n honderd jonge boeren verzameld. Daar werden volgens voorzitter Linda Janssen van Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) nog wel 'auto's met veganstickers erop gezien', maar uiteindelijk bleef het rustig. De politie heeft geen activisten gesignaleerd.

'Dierenactivisten provoceren'

De berichten over mogelijke acties kwamen al binnen tijdens de rechtszaak woensdag tegen de aanhangers van dierenrechtenorganisatie Meat the Victims. Zij bezetten in mei in Boxtel een varkensstal en kregen daarvoor in Den Bosch een boete van 300 euro per persoon. Daarnaast werd een voorwaardelijke celstraf opgelegd van twee weken.

Tijdens de zitting kwamen screenshots voorbij uit WhatsApp-groepen van dierenactivisten, waarin zij elkaar opriepen om varkensstallen in Nederland te bezetten, zegt voorzitter Janssen. 'Er zijn een aantal mensen in die groepen geïnfiltreerd, maar actievoerders zetten dit ook op social media. Wat je ziet is dat ze heel bewust aan het provoceren zijn. En dat doet wat met onze achterban.'

Gevoel van onveiligheid

De acties van de boeren woensdagavond zijn niet gecoördineerd vanuit de POV, zegt Janssen. 'Er is zo'n gevoel van onveiligheid ontstaan onder boeren, dat we niet veel hoeven doen om boeren op te roepen om collega's te helpen. Als ze horen dat er in de omgeving iets aan de hand is, dan komen ze als vanzelf. Dat doet mij heel erg goed, die saamhorigheid onder boeren. Wij hebben elkaar heel hard nodig.'

Janssen wil niet spreken van een burgerwacht en zegt dat de politie ook meteen op de hoogte is gesteld van de dreiging. 'De politie heeft ook heel adequaat gehandeld. En dat boeren dan daar naartoe trekken, betekent niet dat ze uit zijn op ruzie. Ze komen vooral om de boer die het betreft te steunen.'

Reële dreiging

De politie stelt dat de dreiging in Barneveld woensdag reëel was en dat daarom is besloten 'om op te schalen om te voorkomen dat beide partijen op wat voor manier dan ook met elkaar geconfronteerd zouden worden'. Daarnaast was het woensdag Dankdag, zegt de politie. 'Dat zou betekenen dat veel boeren in de kerk zouden zitten.'