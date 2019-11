Vakantiepark Putten wordt eindelijk opgeknapt: 'Het was verpauperd'

De Veluwe telt zo'n 500 vakantieparken, en is volgens de kenners het dichtst 'beparkte' stuk Nederland. Nu wordt de bezem erdoor gehaald, er is geld beschikbaar en de parken worden aangepakt.

Tot grote vreugde van Bram van Lagen, van vakantiepark De Eyckenhoff in Putten. 'Alles was best wel verpauperd. Veel mensen hebben de boel de boel gelaten. Het was een rotzooi', vertelt hij in het Omroep Gelderland-programma Onze Veluwe.

Arbeidsmigranten

Er woonde veel arbeidsmigranten op het park. 'En daar willen een hoop mensen niet tussen zitten', aldus Van Lagen. 'Die mensen werken misschien heel hard. Maar ze hebben een ander tijdenpatroon. En ze zijn ook wel van het feesten. Dat gaat niet echt samen met recreatie.' Op steeds meer vakantieparken wordt strenger gehandhaafd op permanente bewoning.

Vanuit het westen van Nederland is veel vraag naar chalets. 'Mensen wonen op een flat of appartement, en willen ook eens in de natuur vertoeven. Maar wanneer ze bezet zijn door permanente bewoning wordt het lastig', legt hij uit.

