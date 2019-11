Toch geen arbeidsmigranten in brigadegebouw 't Harde

door Rik Kapitein

De plannen voor het brigadegebouw zorgden de afgelopen maanden voor veel onrust. Het voormalig Marechausseegebouw staat in een klein wijkje, waar 36 mensen wonen. De nieuwe eigenaar wil er 46 arbeidsmigranten huisvesten.

Verontruste buurtbewoners spraken in tijdens een commissievergadering en een raadsvergadering, waarna de gemeenteraad het college de opdracht gaf de vergunningverstrekking 'on hold' te zetten. Zolang de gemeenteraad geen plan heeft ingestemd voor de huisvesting van arbeidsmigranten en andere kwetsbare doelgroepen, mag het college geen vergunning verstrekken.

Zie ook: Flexwoningen voor arbeidsmigranten in 't Harde: onwenselijk

Wethouder Lyda Sneevliet benadrukt dat het besluit van vandaag niets te maken heeft met die motie. 'Officieel moeten wij gewoon binnen zes weken op een vergunningaanvraag reageren', legt zij uit. 'Wij hebben daarom de afgelopen tijd het proces op de normale manier doorlopen. Daarbij liepen wij tegen een probleem in de aanvraag aan: geluidsoverlast.'

Meer geluid toestaan

Het brigadegebouw ligt pal tegen de A28, de N309 én het spoor aan. 'Dat betekent dat er constant te veel geluid naar binnen komt om een goed woon- en leefklimaat te creëren', legt Sneevliet uit. 'Daar zijn allerlei richtlijnen voor, en dit gebouw voldoet daar niet aan.'

Uit de vergunningaanvraag wordt duidelijk dat isolatie van de gevel te veel kost. 'Dus vroeg de ondernemer of wij de toegestane norm wilden oprekken. Dat zou een optie kunnen zijn, maar het gebouw is vanbinnen ook niet geïsoleerd. Er is dus niet alleen overlast van buiten, maar ook van andere bewoners. Dat gaat ons te ver.'

Stikstofprobleem

Bovendien kwam er nog een probleem naar voren bij de beoordeling van de aanvraag: stikstof. 'Het lijkt misschien wat vergezocht, maar de ondernemer heeft niet duidelijk kunnen maken wat zijn plannen betekenen voor de stikstofuitstoot. Dan mogen wij niet zomaar meer een vergunning verstrekken', legt Sneevliet uit.

Met deze beslissing is de deur voor arbeidsmigranten nog niet definitief gesloten, benadrukt de wethouder. 'Het kan best zijn dat de ondernemer een nieuwe aanvraag doet. We hebben in Elburg nou eenmaal veel arbeidsmigranten, en die moeten we wel ergens een plek kunnen bieden. We hopen wel dat hij dan van tevoren meer contact met ons zoekt, zodat we samen kunnen kijken naar een goede oplossing voor hem, de arbeidsmigranten en de buurt.'

