Tiel vervangt alle straatlantaarns na klachtenregen

De gemeente Tiel krijgt steeds meer klachten over de straatverlichting. Wethouder Frank Groen wil nu alle lantaarnpalen in een keer vervangen. Kosten: 125.000 euro.

Groen is klaar met de vele meldingen van kapotte straatverlichting. 'We merken dat we links een lamp in een straat repareren en dat dan volgende week de lamp rechts kapot is', zegt hij. 'We blijven zo achter de meldingen aan lopen. Het zijn allemaal oude lampen. Dat willen we nu in een keer goed aanpakken.'

De gemeente begint volgende week in de wijk Passewaaij met de klus. 'Zeker in de winter zijn we het aan onze inwoners verplicht dat de lamp brandt. Er zijn er nu te veel kapot', aldus Groen. Een andere reden voor het project is dat het onderhoud voor de straatlantaarns opnieuw aanbesteed wordt. 'We willen niet dat een nieuwe aannemer op een achterstand moet beginnen.'

Bezuinigingen

Volgens de wethouder heeft het met bezuinigingen uit het verleden te maken dat er onvoldoende geld is om een goed beheer van de straatlantaarns vanuit het reguliere budget uit te voeren. Er is nu nog 60.000 euro beschikbaar, de overige 65.000 euro moet uit de algemene reserve gehaald worden.

Lampen die recent vernieuwd zijn, worden niet nog eens vervangen. Tiel grijpt de operatie niet aan om versneld duurzame ledverlichting in te voeren. Dat zou volgens de wethouder 2,5 miljoen euro kosten. Wel wordt overal hetzelfde soort verlichting aangebracht. Nu verschillen de lampen vaak van kleur en lichtsterkte.

Begin dit jaar heeft Tiel afscheid genomen van de aannemer die het onderhoud van de straatverlichting deed. Terwijl een nieuwe aanbesteding werd voorbereid, heeft het Tielse bedrijf Buroteta de aansturing van het beheer van de openbare verlichting overgenomen.