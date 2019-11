Ondernemer ligt al 23 jaar in de clinch met gemeente over zondagsopenstelling

Ondernemer Marcel Lötters heeft een heel dossier opgebouwd. Hij wil namelijk zijn winkel elke zondag open doen. 'Dit gaat over vrijheid, om mezelf vrij te kunnen bewegen in deze mooie museumwinkel.' Hij voert al jarenlang een strijd voor een zondagsopenstelling in het stadje. In het Omroep Gelderland-programma Onze Veluwe doet hij zijn verhaal.

Tekst gaat verder onder de video:

Lötters blijft zeker niet wachten tot de regels veranderd zijn. Ondanks allerlei waarschuwingen en dwangsommen gaat hij elke week weer open op zondag. 'Ik ben met de gemeente al 23 jaar bezig om open te gaan op zondag. Ik moet verplicht thuisblijven, en dat zorgt voor een heel beklemmend gevoel.'

Spionnen

De ondernemer wordt in de gaten gehouden door de gemeente. 'Ik krijg kwade en goede brieven. Het geeft onrust. Elburgers gaan toch bellen op zondag dat ik open ben. Dan komt handhaving en toezicht in burgerkleding hier naartoe om mij op de foto te zetten.' Hij laat camerabeelden zien. 'Een dag later kwam er een bekeuring van 1000 euro.'

Lötters vindt het vooral belangrijk om in de zomermaanden open te mogen zijn. Dan komen er veel toeristen richting Elburg.

De uitzending Onze Veluwe is donderdag 7 november te zien op TV Gelderland vanaf 17.20 uur (daarna ieder uur herhaald). Online (terug)kijken is mogelijk via Uitzending Gemist.