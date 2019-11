76-jarige held onderscheiden na woningbrand: 'Vlammen sloegen eroverheen'

Joop Weeren uit Ooij is er nuchter onder, maar hij wordt donderdag, op Nationale Heldendag, onderscheiden door het Carnegie Heldenfonds. Hij speelde een belangrijke rol toen er brand uitbrak in de woning van zijn buurman.

Die had op 28 oktober 2018 een pannetje op het vuur laten staan in zijn huis aan de Prinses Beatrixstraat en was in slaap gevallen. Het pannetje vatte vlam.

'We wilden net naar bed gaan', vertelt Weeren. 'En ik zei tegen mijn vrouw 'er schroeit wat'. Het kwam van buiten. Ik hoorde buiten mensen hardlopen en bonzen 'buurman, buurman'. Buurjongens hadden al een grote ruit eruit geslagen.'

Veel rook

'Vlammen sloegen eroverheen. Ik wist dat het gas was. Ik heb een sleutel van de buurman en weet waar de gaskraan ongeveer zit. Die moest dicht. Ik ben naar binnen gegaan. En toen was het draaien en kuchen. Er was heel veel rook vrijgekomen en alles zat onder het roet', vertelt Weeren.

De buurman lag boven. 'Ik heb nog geprobeerd naar boven te gaan, maar dat lukte niet. Later wilde ik weer naar binnen, maar dat mocht niet van de politie. Kort daarop was de brandweer er en die hebben het vuur geblust.'

'Kunstmatig coma'

De buurman is volgens Weeren een paar dagen in een kunstmatig coma gehouden. 'Hij had brandwonden aan zijn armen, handen en voeten. Nu gaat het goed met hem. Hij heeft alleen nog wat last van zijn handen', zegt hij.

De Ooijenaar heeft een drukke dag. De NOS komt hem interviewen en hij moet naar Den Haag voor de onderscheiding. Daar overhandigt vice-premier Hugo de Jonge de decoraties in de Glazen Zaal. 'En vanavond ga ik naar Amsterdam, naar Beau van Erven Dorens.'

Naast Weeren worden ook de broer Bjorn en Yanick van der Putten en hun stiefvader Marcel Eijkhout onderscheiden voor hun rol bij de woningbrand in Ooij.

