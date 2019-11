Kunstenaar in Loenen niet blij met nieuwe crossbaan

Tekst gaat verder onder de video:

In het Veluwse bos staat het huis van hem. 'Mijn vader was boswachter. Een paar kilometer verderop heb ik altijd met mijn familie gewoond. Ik wilde hier nooit weg', zegt hij in het Omroep Gelderland-programma Onze Veluwe. Het huis waar hij nu woont, was een bouwval wat hij helemaal opgeknapt heeft.

Toerisme

'Je merkt goed dat het toeneemt. Ik ben hier komen wonen in 2000, en toen was het echt een stil plekje.' Dat is niet meer. 'Op zondag is het hartstikke druk met mountainbikers. We moeten er geen pretpark van maken, en dat idee heb ik wel een beetje.'

Er wordt een hoop veranderd aan het gebied waar hij woont. 'Er is onlangs een paar kilometer verderop een crossbaan geopend. De natuur wordt secundair aan de mens. De natuur moet beschermt worden. In die zin voel ik me best de stem van het bos', aldus Van den Born

