VIDEO | Boeren massaal de straat op tegen dierenactivisten, politieheli boven Barneveld

Activisten zouden via social media gedreigd hebben varkensstallen in de regio te bezetten. De politie hield de menigte tegen en sloot de Lankerenseweg af.

Even voor 23.00 uur vertrokken de meeste mensen, nadat een delegatie een laatste ronde had gemaakt en had geconstateerd dat de omgeving verlaten was. Een kleine groep blijft waakzaam, zegt een woordvoerder.

Tegen Omroep Gelderland zei een jonge boer woensdagavond: 'Eerder vanavond waren we hier met een paar honderd man. We willen verhinderen dat dierenactivisten hier een boerderij gaan bezetten. We zijn hier om de gezinnen en hun vee te beschermen. We zijn het zat.'

In Den Bosch hoorden 67 aanhangers van dierenrechtenorganisatie Meat the Victims die in mei in het Brabantse Boxtel een varkensstal bezetten deze woensdag een week celstraf tegen zich eisen. Dat meldt Omroep Brabant. De rechtbank hield bij een boete van 300 euro en een voorwaardelijke celstraf van twee weken.