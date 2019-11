Sinterklaasintocht voor de rechter, maar 'burgemeester gaat niet over uiterlijk Piet'

'De rechter heeft zich eerder over een evenementenvergunning voor een intocht gebogen, toen voor die in Amsterdam. Nu gebeurt in wezen precies het omgekeerde', vertelt Rian de Jong, universitair docent aan de Radboud Universiteit en gespecialiseerd in staatsrecht en gemeenterecht.

Liefhebber van Zwarte Piet

De bezwaarmakers waren toen tégen Zwarte Piet en zetten met hun zaak de discussie in Nederland voor het eerst op scherp. Nu is het juist een liefhebber van Zwarte Piet die de roetveegpiet van tafel willen. Hij wil een intocht met alleen volledig geschminkte knechten van Sinterklaas, en anders helemaal niks.

'Maar de vraag over het uiterlijk van Piet gaat over de boodschap van de intocht, over de inhoud. Daar gaat de burgemeester helemaal niet over', licht De Jong toe. Om die reden werd de gemeente Amsterdam destijds in het gelijk gesteld en ze verwacht dat dat nu ook in Apeldoorn gaat gebeuren.

'Vorm van meningsuiting'

'De burgemeester wil vaak wel iets weten over de inhoud, in dit geval het uiterlijk van Piet. Dat is logisch voor de handhaving van de openbare orde en de vraag hoe het evenement beveiligd moet worden? Maar hij kan geen invloed uitoefenen of een oordeel hebben over de inhoud.'

Luister naar een gesprek met Rian de Jong op Radio Gelderland. De tekst gaat daaronder verder.

Alleen als het uitdossen als roetveegpiet of Zwarte Piet strafbaar is, zou de bezwaarmaker volgens De Jong een kans kunnen hebben. Het uiterlijk van de Piet ziet ze nu als een vorm van meningsuiting. 'En daar gaan degenen over die het evenement organiseren', zegt zij. De televisie-intocht wordt georganiseerd door de omroep NTR.

De rechter in Arnhem buigt zich donderdagmiddag om 16.00 uur over het bezwaar tegen de intocht.

