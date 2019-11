'Natuurlijke grasmaaiers' in Meinerswijk krijgen er 24 voetbalvelden bij

Een galloway in Meinerswijk. Foto: Rinus Baak

Konikpaarden en gallowayrunderen in het Arnhemse Meinerswijk krijgen er een flinke lap grond bij om op te grazen. Dat is volgens boswachter Jan Floor ook wel nodig, want de dieren zijn een soort ‘natuurlijke grasmaaiers’ die ervoor zorgen dat de natuur niet de spuigaten uitloopt.

Omdat de gemeente nu beheerder is van een groter stuk natuurgebied kan de graasweide met 24 voetbalvelden worden uitgebreid. ‘Nederland wordt steeds voller en steeds drukker. Als je zo’n natuurgebied aan weet te leggen, is dat heel wat. Al helemaal midden in de stad’, stelt boswachter Floor.

Konikpaarden en galloways

De kuddes van 24 koniks en 28 galloways grazen al zo’n 29 jaar in het Arnhemse groengebied. ‘Elk jaar komen er een stuk of zes jongen per kudde bij’, zegt Floor. ‘Het zijn een soort grasmaaiers die ervoor zorgen dat de groeiende natuur een beetje binnen de perken blijft.’

De boswachter en zijn team hoeven verder niets te doen om voortplanting te stimuleren. ‘Dat gaat automatisch, maar we houden de kuddes wel strak in de gaten’, vertelt hij. Zo vangen de boswachters aan het eind van ieder jaar een aantal verwante mannetjesdieren, die vervolgens uitgewisseld worden met andere natuurgebieden. ‘Zo voorkomen we inteelt en houden we de bloedlijn puur.’

Beschermde diersoorten

In Meinerswijk leven zo’n tweehonderd vogelsoorten en meer dan tien soorten zoogdieren. Beschermde diersoorten, zoals de bever en de bosrietzanger, worden er ook regelmatig gespot. Vanwege het grote aantal dieren moest Arnhem wachten met uitbreiden tot het broedseizoen voorbij was.

Nu is het broeden gestopt en is er zo'n 155 hectare extra natuur. ‘Het meest zuidelijke deel wordt een stilgebied, waar de natuur de boventoon heeft’, laat de gemeente weten. ‘Vanaf het hoger gelegen fietspad aan de rand hebben bezoekers een prachtig uitzicht over dit stukje.'