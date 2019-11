Containers voor plastic in stadscentra Rivierenland komen later

Sinds juni brengen de meeste inwoners van het Rivierenland hun restafval naar een ondergrondse container. Het plastic wordt in de kliko aan huis opgehaald. Alleen bij flats en appartementengebouwen in de stadscentra worden nog de speciale zakken voor plastic, drankkartons en sinds kort ook blik gebruikt. Dit geeft een rommelig beeld en leidt tot zwerfafval.

Afvalverwerker Avri zou daarom vorige week perscontainers in gebruik nemen waar inwoners van de stadscentra hun plasticzakken in kwijt kunnen. Deze week zijn de inwoners geïnformeerd dat het niet gelukt is dit op tijd gereed te krijgen. De gewenste perscontainers zijn niet op tijd geleverd en op sommige plekken zijn verkeerde containers geplaatst.

'Geen nieuwe datum'

Avri gaat nu tijdelijk andere containers plaatsen die later vervangen worden door de perscontainers. In de brief die naar de inwoners is gestuurd, is nu bewust geen datum genoemd wanneer het ingaat. 'We willen niet weer een datum noemen en dat er dan onverwacht iets tussenkomt', zegt een woordvoerder. 'Pas zodra alles erin zit en het doet, gaan we het communiceren. De verwachting is wel dat het systeem nog deze maand operationeel is.'

Tot die tijd worden de speciale zakken in de centra nog opgehaald. Hier was sowieso een overlappingsperiode voor ingepland. Bewoners van flats en appartementengebouwen blijven gebruikmaken van de plasticzakken.