Waar komen al die witte reigers ineens vandaan?

De grote zilverreiger is met een opmerkelijke opmars bezig. Tot het einde van de vorige eeuw werd de witte reiger in Gelderland maar heel zelden waargenomen. Nu zie je er soms tientallen op een dag. Waarom is onze provincie een populaire bestemming geworden?

'Toen ik begin jaren '70 begon met vogels kijken, was de grote zilverreiger een soort die je alleen maar uit een boekje kende', vertelt Jouke Altenburg van de Natuur- en Vogelwacht Culemborg. De vogelaar uit Culemborg neemt BuitenGewoon-verslaggever Laurens Tijink mee naar een afgelegen plek in de West-Betuwe. Een paar honderd meter verderop komen iedere avond tientallen grote zilverreigers samen om de nacht door te brengen. Om te voorkomen dat de reigers verstoord worden, wil Altenburg dat de precieze locatie niet wordt genoemd.



Een slaapplaats van zilverreigers (Foto: Jouke Altenburg)

Op de uitkijk...

Met een verrekijker en een telapparaatje in de aanslag wacht Altenburg in de avondschemering tot de eerste grote zilverreigers over komen vliegen. De vogels overnachten in bomen, boven het water. 'Daar zijn de dieren het veiligst voor roofdieren', legt Altenburg uit.

Luister naar de radiobijdrage



Overwinteraars

Veel grote zilverreigers zijn afgelopen maand vanuit het midden van Frankrijk hier naartoe getrokken. Ook uit Polen en Hongarije komen ze hier om te overwinteren. In de broedgebieden in Europa neemt het aantal zilverreigers toe. Doordat de winters de laatste jaren in ons land veel minder streng zijn, komen er volgens Altenburg ook steeds meer zilverreigers naar Nederland. In 2005/2006 waren er een paar honderd overwinterende grote zilverreigers, nu zijn dat er wel achtduizend of meer.

Gewild om verenkleed

In de negentiende eeuw werd er in Europa en Noord-Amerika gejaagd op grote zilverreigers. Niet het vlees, maar de sierveren van het dier waren erg gewild. Het was in de mode om veren van de vogel op dameshoeden te dragen. Voor één kilo sierveren werden volgens de Vogelbescherming 300 zilverreigers gedood. Een kilo veren was in 1903 twee maal zijn gewicht in goud waard, aldus de natuurbeschermingsorganisatie.

Luister naar de radiobijdrage



'Muizen'

Zilverreigers zijn door hun witte verenkleed een opvallende verschijning in de Hollandse weilanden. Ze zijn daar druk bezig om te 'muizen'. Verder eten de vogels net als de bekende blauwe reiger allerlei waterdieren, zoals vissen en kikkers. Om hun prooi te vangen, gebruiken ze hun ogen en oren. Ook hun lange hals komt goed van pas..

Luister naar de radiobijdrage



Tientallen vogels geteld

Jouke telt uiteindelijk 85 grote zilverreigers die deze avond gebruikmaken van de slaapplaats in West-Betuwe. Deze informatie helpt SOVON Vogelonderzoek Nederland om meer te weten over de verspreiding en aantallen overwinterende dieren. De volgende ochtend rond zonsopkomst zullen de grote zilverreigers zich weer verspreiden om in weilanden in de wijde omtrek te gaan muizen. Het kort gemaaide gras helpt de vogels hierbij.

Zoekplaatje...

Ook op de foto hieronder staan twee zilverreigers in het landschap. Ze zijn bijna niet te zien. Kun jij ze wel vinden?

Najaar in het Rivierengebied (Foto: Laurens Tijink)

BuitenGewoon Radio is iedere zondagochtend tussen 7.00 en 10.00 uur te beluisteren in het programma Zin in Zondag op Radio Gelderland.