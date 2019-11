Intralox trekt naar het A18 Bedrijvenpark in Doetinchem

Op het bedrijventerrein zijn onder meer Rabelink Logistics, Esbro en Autoservice Evers al gevestigd. Op het A18 Bedrijvenpark bij Wehl is nu nog ongeveer 26 hectare grond beschikbaar. De rest is in optie of al verkocht. Ondernemer Jan Evers merkte begin deze zomer al op dat het terrein uiterst geschikt is voor ondernemers die uitbreidingsplannen hebben. Met de komst van Intralox spreekt Doetinchem van een verdere uitbreiding van de werkgelegenheid op het bedrijvenpark.



Eerder gaf Doetinchem aan zorgvuldiger te gaan kijken naar de acht bedrijventerreinen in de gemeente. Met het nieuwe beleidskader ‘Bedrijventerreinen in verandering’ hoopt Doetinchem in te spelen op nieuwe kansen in tijden dat er geïnnoveerd kan worden.