Winnaar The Voice of Holland zong met Michael Bublé: 'Het was heel vet'

Zingen met Michael Bublé. De in Spijk (West Betuwe) opgegroeide jazz-zanger en winnaar van The Voice of Holland Dennis van Aarssen wist niet wat hem dinsdagavond overkwam. Het optreden was niet gepland. Althans, niet helemaal.

De Canadese crooner Bublé stond dinsdagavond in Keulen op het podium van de Lanxess Arena. Van Aarssen stond vooraan en toen Bublé aan het publiek vroeg wiens droom het was voor zoveel mensen op te treden, ging de hand van de 25-jarige zanger die in februari The Voice of Holland (TVOH) won, omhoog.

Bublé nodigde Dennis van Aarssen uit. 'Het was heel vet', zei de TVOH-winnaar woensdagmiddag op Radio Gelderland. 'Het hele jaar komen dromen voor me uit. Waar ligt de grens?'

Luister het gesprek terug dat Eric van den Berg had met de zanger.

'Bublé deed dit in Amsterdam ook'

Dat Van Aarssen een droom zag uitkomen door met Bublé samen op te treden, dankt hij aan zijn ouders. 'Die zagen hem zaterdag in Amsterdam en daar vroeg hij ook iemand naar voren. Dat zeiden mijn ouders tegen mij. Dan zorg ik dat ik in Keulen vooraan sta, zei ik toen.'

Eigenlijk had TVOH-winnaar zelf in Amsterdam naar Bublé willen kijken, maar hij stond in Vlaardingen op de planken met zijn eigen theaterprogramma.

Dennis van Aarssen won The Voice of Holland afgelopen februari. Hij verdiende daarmee een platencontract en won en passant 50.000 euro.Op Radio Gelderland zei Van Aarssen verder zoveel mogelijk naar optredens van beroemde zangers te gaan. 'Ik ga veel te weinig, maar in het voorjaar ga ik naar Gregory Porter. Kunnen we wat van leren.'

Van Aarssen toert de komende weken rond met een eigen programma. 'Ik eer mijn grote helden, onder wie Bublé. Maar ik zing ook eigen liedjes.'

Vrijdag is Dennis van Aarssen in Apeldoorn bij Mediamarkt waar hij zijn nieuwe cd Forever You promoot.