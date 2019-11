Is de kunst in het Flipje museum in Tiel wel echt?

Van je zwakte je sterkte maken, zo kun je de nieuwste tentoonstelling 'Echt Waar? van het Flipje en Streekmuseum in Tiel wel noemen. Want een vals pronkstuk in het museum is aanleiding voor de tentoonstelling die donderdag openging. Een tentoonstelling over echte valse kunst.

Directe aanleiding is het middeleeuwse Gulden Vlies dat het museum in Tiel langdurig bruikleen had en tentoonstelde. In februari van dit jaar bleek het te gaan om een vervalsing. De ridderorde, die in 1559 uitgereikt zou zijn aan de Tielse bestuurder Claes Vijgh, is in werkelijkheid een kopie van een toneelattribuut dat in de jaren vijftig van de vorige eeuw in Parijs is gemaakt.

Echt vals

Museumdirecteur Alexandra van Steen vroeg om een onderzoek omdat zij zelf begon te twijfelen over de echtheid van het voorwerp. Zij zag een soort van aanslag op het werk dat van massief goud zou zijn. 'Dat kan helemaal niet op een edelmetaal als goud', aldus de directeur. Ook gaf het stuk een 'slordige, bijna amateuristische indruk door gietfouten en -randen, op zijn minst opmerkelijk voor een object met een dergelijke status. Het Cultureel Erfgoed en Archeocare ontdekten toen dat het voorwerp echt vals was.

Gulden Vlies

Tijdens de opening donderdag, vertelt directeur Alexandra van Steen het echte verhaal over Het Gulden Vlies. Ook is er in het museum echte vervalste kunst te zien uit de collectie van het museum voor Valse Kunst uit Vledder.

Ontwerptekeningen van Het Gulden Vlies van Leblanc-Granger & Gutperle uit de Grafische Sammlung Stern en het identieke Gulden Vlies uit de collectie van museum Grand Curtius uit Luik, maken de tentoonstelling compleet.

Bezoekers kunnen ook een selfie maken als meisje met de parel. De tentoonstelling is te zien tot en met 22 maart volgend jaar.