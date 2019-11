Zaak tegen Arnhemse terreurverdachten gaat nog wel even duren

De rechtbank trekt veel tijd uit voor de zaak tegen de Arnhemse terreurverdachten. De groep die in september vorig jaar is opgepakt, wordt verdacht van het plannen van een aanslag in Nederland. De halve maand april is inmiddels gereserveerd voor de inhoudelijke behandeling van de zaak.

Donderdag is opnieuw een zitting in de beveiligde rechtbank in Rotterdam. Dan zal de voortgang van de zaak tegen de verdachten worden besproken. Op dit moment moeten er nog verhoren plaatsvinden en lopen er onderzoeken in het Pieter Baan Centrum naar de geestelijke gesteldheid van de verdachten.

Als alle onderzoeken zijn afgerond zal de inhoudelijke behandeling plaatsvinden in april 2020. Er zijn tien dagen uitgetrokken voor de zaak, met een reservedag in mei. Zes verdachten zitten sinds hun arrestatie vast.

Aanslag, infiltranten en onklaar gemaakte wapens

De zaak kwam in september 2018 naar buiten. Met een grote inzet van politiemensen werd op verschillende plekken in Arnhem, Huissen, Weert en Rotterdam invallen gedaan. Al snel bracht het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie (OM) naar buiten dat een grote aanslag in Nederland was voorkomen. De groep die is opgepakt, wordt ervan verdacht een aanslag te plannen in Nederland. Daarbij probeerde ze wapens en materiaal voor explosieven in handen te krijgen.

Er komt steeds meer informatie naar buiten over de aanpak van de politie en het OM. Zo blijkt dat de politie infiltranten heeft gebruikt. Die legden contact met de groep en leverden onklaar gemaakte wapens. Daarbij werden gesprekken opgenomen.

Zie ook: Justitie over terreurverdachten: 'Nederland aan grote aanslag ontkomen'

Een vakantiehuisje in Weert waar vier verdachten de wapens in handen krijgen, hangt vol met opnameapparatuur. De wapens verlaten het park niet, omdat de mannen allemaal worden aangehouden. Ook drie anderen horen volgens het OM tot de groep die is opgepakt. Eén van hen wordt vrijgelaten, maar blijft verdachte.

Uitlokking of niet

'Ik ben uitgelokt', reageert de hoofdverdachte afgelopen augustus tijdens de zitting in augustus. 'Ik ben niet de grootste terrorist van Nederland.' De advocaten van de verdachten stellen ook vraagtekens bij de aanklacht. Voor hen staat de vraag centraal of de verdachten door de infiltranten zijn uitgelokt.

Zie ook: Arnhemse verdachte: 'Ik ben niet de grootste terrorist van Nederland'

Officier van Justitie Van Veghel bestrijdt dat er sprake is van uitlokking. Volgens hem wijst niets in het dossier daarop. Hij stelt dat er bij huiszoekingen voldoende materialen zijn gevonden om een halve kilo explosieven te maken. De rechtbank besliste een paar dagen later dat de infiltranten en een aantal begeleiders mogen worden verhoord.