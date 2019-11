Vaccinatiegesprek blijkt succes in Barneveld, Blokhuis wil geheim weten

Het spreekuur is geen klassiek spreekuur, maar komt in de praktijk neer op extra tijd die ingeruimd wordt door jeugdartsen om ouders informatie te geven over vaccineren. En dat is hard nodig, vinden ze in Barneveld. 'Mensen gaan vaak op internet zoeken en dan komen ze allerlei indianenverhalen tegen, waar ze vervolgens hun keuze op baseren', aldus Wendy te Velde van de gemeente Barneveld. 'Juist door ze ongedwongen te informeren hopen we dat jonge ouders een weloverwogen keuze maken over het vaccineren van hun kinderen.'

Resultaten

Uiteindelijk hoopt de gemeente dat meer mensen hun kinderen laten vaccineren. Want de vaccinatiegraad in Barneveld ligt ver onder het landelijk gemiddelde. Of het extra vaccinatiegesprek voor jonge ouders ook heeft geleid tot een toename van het aantal gevaccineerde zuigelingen, is nog niet duidelijk. 'Die resultaten verwachten we in januari.'

Toch heerst er een opgewekte stemming in Barneveld, omdat 98 procent van de jonge ouders gebruik maakt van het vaccinatiegesprek. In dat gesprek krijgen ouders uitleg over het Rijksvaccinatieprogramma en kunnen ze terecht met al hun vragen en twijfels rondom het onderwerp. Naast de extra gesprekken organiseert de gemeente ook met enige regelmaat informatiebijeenkomsten over dit onderwerp. Daarbij is er speciale aandacht voor ethische en Bijbelse aspecten.

Keuze

'Kijk, het is natuurlijk de bedoeling dat die vaccinatiegraad omhoog gaat', zegt wethouder Hans van Daalen. 'Maar we kunnen mensen niet dwingen om een bepaalde keuze te maken. Mensen blijven vrij om een eigen afweging te maken. Maar we willen wel dat dat gebeurt op basis van goede informatie.'

Uit de gesprekken blijkt volgens de wethouder wel vaker dat ouders niet op de hoogte zijn van de ernst van die ziektes waar het om gaat. 'En dat is heel belangrijk. Je moet wel weten wat de consequenties zijn als je je kind niet vaccineert.'

Staatssecretaris Blokhuis wil er donderdag achter komen wat het succes is in Barneveld. Daarom spreekt hij met jeugdartsen om te horen hoe zij deze gesprekken met jonge ouders voeren. Blokhuis hoopt dat deze manier ook in andere delen van het land effect kan hebben.

