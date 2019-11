Gelderse gemeenten willen meedoen met proef tijdelijke woningen

Een landelijke proefregeling gaat het gemeenten mogelijk maken om versneld tijdelijke woningen te bouwen. Apeldoorn en Zaltbommel staan te springen om mee te doen. En ook in Doesburg en Maasdriel wordt er over deelname gepraat.

Sinds half oktober kunnen gemeenten zich aanmelden. In Zaltbommel en Apeldoorn namen de gemeenteraden diezelfde week nog een motie aan. Die drukte hun wethouders op het hart hun gemeente snel aan te melden zodat zij mee kunnen doen.

Zonder poespas

De regeling gaat om zogenoemde 'versnellingskamers'. Een aanpak waarbij het Rijk direct met gemeenten meekijkt en meedenkt. Op die manier, samen met minder strenge regels, kunnen gemeenten hun plannen direct uitvoeren zonder al te veel poespas. Het is is een nieuwe aanpak die los staat van een aantal pilot-projecten die in andere gemeenten in Nederland worden gehouden. Deze pilot-projecten zitten al vol.

Flexwoningen zijn een hot item. Het zijn (verplaatsbare) snel te bouwen woningen die worden genoemd als oplossing voor starters, alleenstaanden en arbeidsmigranten, die door de krapte op de arbeidsmarkt in het nauw zitten. Zij kunnen een flexwoning maximaal vijf jaar huren. Met de proefregeling helpt de regering gemeenten om zelf tijdelijke woningen snel en goedkoop te bouwen.

Provincie druk met eigen 80 miljoen plan

Gemeenten kunnen zich aanmelden bij het ministerie van Binnenlandse Zaken of bij de provincie. In samenspraak met de provincie en de gemeenten kijkt het Rijk waar huizen komen. Maar de provincie zegt dat gemeenten zich beter gelijk bij het ministerie kunnen melden. Zij is druk met haar eigen plan. ’We zijn bezig met een eigen actieplan wonen. Daar is 80 miljoen voor uitgetrokken.' En ook de provincie kijkt in haar plan naar flexwonen. 'We kijken nadrukkelijk naar de inzet van tijdelijke woningen. Voornamelijk voor starters, doorstromers en alleenstaanden.’

Begin volgend jaar verwacht zij het plan af te hebben. Voor het plan is 80 miljoen euro uitgetrokken. Volgens de provincie heeft zij niet eerder zo’n groot bedrag in woningbouw geïnvesteerd.

Gemeenten die mee willen doen aan de landelijke proefregeling verwijst de provincie door naar het ministerie. 'Wij kijken op een later moment natuurlijk graag mee en kunnen de plannen verwerken in ons eigen plan.'