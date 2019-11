Raadselachtige 'Kist van Mariëndaal' voor het eerst voor publiek te zien.

De geheimzinnige kist die twee jaar geleden werd gevonden bij op het Arnhemse landgoed Mariëndaal is voor het eerst voor publiek te zien in de Smederij in Ede. De kist uit de Tweede Wereldoorlog werd ontdekt bij werkzaamheden aan een duiker van de Klingelbeek onder de spoorlaan en zit vol met explosieven.

Op de explosieven ligt een Amerikaanse ploertendoder. In de kist zit een briefje met inhoudsopgave in het Nederlands. De kist zelf is door de Duitsers gebruikt, maar van Belgische origine.

Het raadsel van de kist

Grote vraag is wie de kist heeft achtergelaten? Was het het Nederlands Verzet? Een geheime dienst van de geallieerden? Of waren het misschien de Duitsers? Na uitvoerig onderzoek blijkt dat dat het meest waarschijnlijke scenario is: dat de materialen zijn achtergelaten voor collaborateurs die daarmee een ondergrondse oorlog tegen de geallieerden zouden kunnen beginnen. Over de vondst en het onderzoek werd een documentaire gemaakt die vorig jaar door TV Gelderland werd uitgezonden.

Tentoonstelling

De kist en de restanten van de inhoud zijn in bruikleen gegeven door het archeologisch depot van de gemeente Arnhem. Dankzij deze medewerking is de kist t/m 17 december te zien in de Smederij in Ede, het onderkomen van het Platform Militaire Historie in Ede.

De Smederij is hiervoor elke dinsdagmiddag geopend van 13.00 tot 16.00 uur. Ook op de laatste zaterdagmiddag van de maand (26 oktober en 30 november) is de Smederij geopend, dan van 13.00 tot 17.00 uur.De Smederij is te vinden op het voormalige kazerneterrein, Verbindelaarsweg 100, 6711 VD te Ede. Voor de route zie ook http://www.platformmhe.nl/DeSmederij.php

Lezing

Op dinsdagavond 3 december zal er in de Smederij een lezing gehouden worden over de kist. Hierbij wordt de vondst van de kist in het grotere verband geplaatst van het Europa in en net na de Tweede Wereldoorlog, de dreiging van de Sovjet Unie en de verschillende voorbereidingen die getroffen werden voor een eventuele nieuwe bezetting. De lezing begint om 20.00 uur en is gratis.