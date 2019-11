Achterhoekse scholen staken vanwege tekort

'We gaan naar Arnhem toe met een deel van het team', zegt directeur Michel Ros. 'Wij laten onze stem horen op het plein in Arnhem, waar de bonden een mobiel podium hebben neergezet.' Hij hoopt dat er zoveel mogelijk mensen uit het onderwijs uit Gelderland daar naartoe gaan. Volgens Ros levert de situatie op de Essentius-scholen, waar de Mariaschool ook onder valt, voor- en tegenstanders op. 'We hebben eigenlijk gezegd: We doen het met z’n allen of we doen het niet', aldus Ros. 'In dit geval waren er veel leerkrachten op de scholen die zeiden dat we moeten gaan staken.'



De directeur van de Mariaschool merkt dat er wisselend gereageerd wordt door ouders: 'Ouders zijn er relatief gelaten onder. Er zijn maar weinig ouders die echt vervelend of kritisch gereageerd hebben.' Ros krijgt van de ouders veel aanmoedigingen. 'Het is goed dat jullie nu doorgaan', geeft hij als voorbeeld van zo'n aanmoediging. Hij heeft goede hoop dat ouders het doel van de staking inzien: 'Het besef is er wel dat er in Nederland wat moet gebeuren, want het gaat wel om het onderwijs aan hun kinderen.'