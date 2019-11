Kevin (22) zoekt een maatje: 'Ik zit vaak het weekend alleen'

De 22-jarige Kevin te Kaat uit Didam zit vaak in de weekenden alleen. 'Ik mis dan vooral mensen om mij heen en vind het daarom in de weekend echt stil. Ik heb soms niks te doen en dan duurt het weekend voor mij lang.' En daar wil hij verandering in brengen.

'Ik heb een hele goede verbale communicatie en daardoor heb ik het probleem dat ik soms overschat wordt. Mijn verwerkingsproces is langzamer waardoor ik het allemaal wel snap maar het niet altijd begrijp. Dat komt door mijn autisme. Ik doe soms alsof ik het allemaal wel begrijp maar ik heb tijd nodig om het te verwerken,' vertelt Kevin te Kaat.

Te Kaat is te volgen in een nieuwe serie van Gelderland Helpt: nooit meer alleen. In Nederland voelen 3,5 miljoen mensen zich vaak alleen. Ongeveer 1 miljoen mensen zegt heel eenzaam te zijn. Dat jongeren eenzaam kunnen zijn, verwacht men niet. Maaike Verhagen van het Radboud Universiteit: 'Jongeren hebben ontzettend veel mogelijkheden om in contact te komen met anderen. Zo is er school, sport, uitgaan en zitten ze veel op hun telefoon.'

Maar volgens Verhagen geven jongeren wereldwijd aan dat ze zich vaak eenzaam voelen. En dat heeft volgens haar verschillende oorzaken. 'Het kan een combinatie zijn van factoren. Vroeger werd altijd gedacht dat het een gebrek aan sociale vaardigheden is. Maar het kan ook voorkomen bij jongeren die depressief zijn, gepest worden of een migratie achtergrond hebben.'

Honger gevoel

En volgens Jeannette Rijks, eenzaamheidscoach, is Kevin zeker niet de enige. 'Eenzaamheid is niet alleen zijn. Het is het nare gevoel wat je hebt als je relaties met anderen niet genoeg zijn.' Volgens haar kan je het vergelijken met een honger gevoel. 'Je lichaam geeft een seintje dat je honger hebt en dat je moet eten. Als je eenzaam bent dan geeft je lichaam aan dat je niet genoeg verbinding hebt met andere mensen.'

Oxytocine is het hormoon dat mensen aanmaken als ze met andere mensen omgaan, gestreeld worden of innig knuffelen. 'Dat hormoon wordt niet meer op dezelfde manier aangemaakt bij mensen die eenzaam zijn. Het gevolg is dan dat ze geen fijn gevoel hebben als ze met mensen omgaan,' vertelt Rijks.

Te Kaat heeft in ieder geval de eerste stap gezet door zich aan te melden voor het programma van Gelderland Helpt. En zoekt een maatje om samen mee te gaan schaken. 'Voor in de weekenden lijkt het mij leuk om met mensen af te spreken al vind ik dat wel spannend. Het lijkt mij leuk om met iemand te gaan schaken want dat doe ik graag.'

