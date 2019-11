Nieuwe vliegroutes Lelystad Airport in gebruik: 'We kunnen er niets aan doen'

Vanaf donderdag is er luchtverkeersleiding op het vliegveld aanwezig. Die begeleidt vliegtuigen die het vliegveld naderen. Volgens een woordvoerder van Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) worden de vliegroutes, waaronder die boven Gelderland, actief tussen 18.00 uur en 22.00 uur 's avonds. 'Dan is er militaire verkeersleiding met radarbegeleiding.' Het gaat volgens haar om een klein aantal vluchten per dag.

Volgens LVNL gaat het ook om kleinere vliegtuigen die op instrumenten vliegen. 'Het zijn geen Boeings en Airbussen die de routes gebruiken', aldus de woordvoerder. Volgens haar gebruiken de vliegtuigen nu andere routes en gaan ze ook hoger vliegen.

Het plan was dat de luchtverkeersleiders aan de slag gingen als het vliegveld werd uitgebreid met vliegverkeer vanaf Schiphol. Maar het is nog niet duidelijk wanneer dat gaat gebeuren. Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat schreef onlangs aan de Tweede Kamer dat de luchtverkeersleiders nu aan het werk gaan, zodat procedures en werkwijzes kunnen worden ingeregeld.

Vliegtuigen die op zicht vliegen worden voortaan vanaf de verkeerstoren begeleid door luchtverkeersleiders. Drie belangenclubs uit de luchtvaart schreven een brief naar de minister met hun bezwaren tegen de veranderde regels.

NACA, de brancheorganisatie namens de commerciële luchtvaartbedrijven, is gevestigd op vliegveld Teuge en één van de ondertekenaars van de brief. 'We vinden het behoorlijk onzinnig om vooruitlopend op de uitbreiding al luchtverkeersleiding in te stellen', reageert voorzitter Tom van der Meulen. In hun brief schrijven de organisaties dat luchtverkeersleiders beter op vliegvelden in Groningen of Maastricht kunnen worden ingezet, om daar tekorten op te lossen.

'We kunnen er niets aan doen'

Actiegroepen die al langer strijden tegen de laagvliegroutes zien de inzet van de luchtverkeersleiding met lede ogen aan. 'De routes worden in gebruik genomen en we kunnen er niets aan doen', zegt Jaap Kloosterziel namens stichting Red de Veluwe. 'We vinden het echt heel erg. Het kan namelijk nog heel lang duren voordat het uitgebreide vliegveld in gebruik wordt genomen en wellicht gaat dat nooit gebeuren.'

De opening van het vliegveld stond gepland voor april 2020, maar die datum is losgelaten en een nieuwe is nog niet genoemd. Het politieke proces voor opening van het vliegveld is nog niet afgelopen. Er spelen nog vragen rondom de natuurvergunning voor het vliegveld. De stikstofuitspraak van de rechter raakt ook de openstelling van het vliegveld.

Verder moet de Tweede Kamer nog een oordeel geven. De Kamerleden zijn het afgelopen jaar kritisch geweest over de manier hoe vliegverkeer van Schiphol naar Lelystad moet worden overgeheveld. Daarover moet de minister nog een gesprek voeren met de Kamer.

