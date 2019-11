'Slordig' Maasdriel betaalt 6,7 miljoen euro schadevergoeding: 'Een gigantische tegenvaller'

Verantwoordelijk wethouder Jan Hein de Vreede baalt enorm, maar zegt ook dat de claim geen effect heeft op de eindcijfers. De miljoenen worden betaald uit de spaarpot van de gemeente, die daardoor wel bijna leeg is.

'Leuke dingen moeten we laten, zoals ambities uit het bestuursakkoord die vertraging opleveren', aldus De Vreede. Welke doelen voorlopig sneuvelen moet nog worden besproken met de gemeenteraad.

Na acht jaar ligt er nog geen steen

In 2011 sprak de gemeente met projectontwikkelaar Rubens Ontwikkeling B.V. af om 154 huizen te bouwen in het dorp Rossum, maar ze staan er nog steeds niet.

Omdat de ontwikkelaar na zo’n vijf jaar voorzag dat zij voorlopig niet mochten bouwen, besloten ze voor een schadevergoeding te procederen. De gemeente probeerde dit nog te voorkomen door de partij tegemoet te komen, maar dit mocht niet baten.

Bouwcrisis krijgt de schuld

De wethouder legde het woningbouwplan Rubens Noord in 2012 tijdelijk stil omdat het te duur was de wijk tijdens de bouwcrisis uit te voeren. Daarnaast liep er nog een ander bouwproject in een kern en dat kreeg voorrang.

In de rechtbank heeft de gemeente onvoldoende aangetoond waarom zij zo gehandeld heeft. Ook heeft de gemeente volgens de rechter te weinig actie ondernomen om het plan opnieuw leven in te blazen.

Tegen het besluit van de rechter kan Maasdriel nog in hoger beroep. Onderzoek moet uitwijzen of de gemeente dit gaat doen. Het geld is al wel overgemaakt.

Oppositie wil meer dan excuses

En dat betekent dat er een flink bedrag op de begroting komt te staan. De combinatiepartij PvdA/GroenLinks wil dat het college zich verantwoordt in de raadsvergadering die waarschijnlijk op 12 december plaatsvindt.

Fractievoorzitter Kees van Drunen: 'Dat moet verder gaan dan de tot dusver gehoorde verontschuldig ‘dat met de kennis van toen besluiten genomen zijn'. Volgens de partij is er tot nu toe geen volledige openheid geweest over het dossier omdat dat vertrouwelijk was.

Ook oppositiepartij D66 'baalt als een stekker'. Maar helemaal verrast zijn ze niet. Tom van Engelen: 'Dat het mis kon gaan, is een optie waarop wij waren voorbereid', aldus de fractievoorzitter. De verantwoordelijk wethouder heeft de raad beloofd met een voorstel te komen om de ‘gigantische tegenvaller’ op te vangen. Zij kijken uit naar het plan.

Gaan de huizen er alsnog komen?

Inwoners van Rossum moeten geduld hebben. Want het kan nog wel eens even gaan duren voordat er huizen gebouwd gaan worden. Wethouder Peter de Vries, verantwoordelijk wethouder voor bouwen en wonen: 'Het college houdt niet vast aan het plan zoals het er lag, maar wil wel bouwen in de kern Rossum.'

Volgens Ron Beerens van Rubens B.V. was er nog geen sprake van kopers. Zover is het nooit gekomen. Het bedrijf wil verder niet reageren totdat het duidelijk is of de gemeente in hoger beroep gaat.

Lees hier de volledige reactie van de gemeente en de stukken van de rechter.