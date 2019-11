Coffeeshop Rotterdammertje in Doetinchem terecht op slot

'Ik ben er kapot van', aldus de aangeslagen exploitant Jan van der Heijden van het Rotterdammertje over de uitspraak van de Raad van State. 'Je doet verschrikkelijk je best om de tent goed uit te baten en een ander verziekt het. Zo werkt de wet in Nederland.' Uit een eerder onderzoek bleek dat er strafbare feiten zijn gepleegd door een derde. Met deze persoon had Van der Heijden een 'zakelijk samenwerkingsverband'. Deze derde zou ook aandeelhouder zijn van 't Rotterdammertje en eigenaar van het pand. De exploitant heeft het besluit van de sluiting van de coffeeshop aan de Varsseveldseweg altijd aangevochten.



Bij de rechtbank Gelderland betwiste hij de conclusie in het Bibob-advies, maar de rechtbank verklaarde het beroep in december 2018 ongegrond. Van der Heijden, die de coffeeshop sinds 2004 exploiteerde, had alle hoop op een voor hem gunstige uitspraak bij de Raad van State. 'Ik heb altijd verschrikkelijk goed mijn best gedaan, alles netjes en strak gehouden', aldus de exploitant. 'Dat zegt de Raad van State ook wel. En ook al heb ik aangetoond dat de man zich in het verleden niet met de zaak heeft bemoeid, zou het in de toekomst wel kunnen. Dat soort aannames zijn moeilijk te verteren.'



Twee coffeeshops in gemeente

Doetinchem heeft nog één andere coffeeshop. Diamond aan de Dr. Huber Noodtstraat zit al sinds het begin van de jaren negentig op deze plek. Op dit moment wordt Diamond doorgelicht aan de hand van de wet Bibob nadat eerder een loting werd verricht. De eigenaar hoort binnenkort of de coffeeshop nog vijf jaar door mag gaan.



Doetinchem wil maximaal twee coffeeshops in de gemeente. Een aanbestedingsprocedure voor een tweede coffeeshop is nog niet gestart, omdat Doetinchem eerst de rechtszaak van 't Rotterdammertje wilde afwachten.