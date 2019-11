2000 kuub mogelijk vervuilde grond in kleiput, tot grote spijt van Winterswijk

De gemeente Winterswijk heeft zeker 2.000 kuub grond gebruikt dat niet was gekeurd op PFAS voor het verondiepen van de Kleiput in Winterswijk. Dat had niet mogen gebeuren en daarom liggen alle werkzaamheden rondom de Kleiput nu stil.

Volgens de gemeente gaat het om 'een menselijke fout'. Het Waterschap Rijn en IJssel heeft de gemeente verkeerd geadviseerd en gezegd dat de grond gestort mocht worden. Dat blijkt achteraf dus onjuist.

De Inspectie Leefomgeving en Transport gaat de zaak onderzoeken. De gemeente Winterswijk laat weten de situatie te betreuren.

Gemeente zag geen aanleiding om te stoppen

Sinds 15 oktober werd er weer grond in de kleiput gestort. Dat had te maken met het einde van het broedseizoen. 'Voor alle partijen grond die vanaf 8 juli zijn getest op PFAS en zijn toegepast in de kleiput geldt dat de gemeten waarden voldoen aan de laagst meetbare norm', schreef de gemeente eerder in een verklaring.

Toch was een deel van de grond niet getest: 'Tijdens het broedseizoen, van 15 maart tot 15 oktober, mag er geen grond worden ingebracht. In deze periode zijn er wel nieuwe partijen grond aangemeld en goedgekeurd door het waterschap. Een klein deel daarvan is niet op PFAS getest, omdat dit nog niet wettelijk verplicht was.'

Zorgen over de effecten

De Actiegroep Behoud Kleiput riep de gemeente Winterswijk en Waterschap Rijn en IJssel op om te stoppen met het storten van grond in de kleiput. De actiegroep maakt zich zorgen over de mogelijke nadelige effecten van het storten van met PFAS vervuilde grond.

Wat is PFAS?

PFAS is een industrieel restproduct van onder meer teflonpannen en regenjassen. De chemische stof komt bijna overal in de grond voor en wordt niet biologisch afgebroken. Hoe meer PFAS er in de natuur terechtkomt, hoe schadelijker het dus is. Afgelopen zomer werden de regels om met de stof te werken verscherpt, met als gevolg dat een hoop bouwprojecten stil kwamen te liggen.

