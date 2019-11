Wie heeft er oud ijzer liggen?

Onder de naam 'Womanijzer' haal ik samen met jongeren met een lichte verstandelijke beperking oud ijzer op in een grote straal rondom Nijmegen. Iedere woensdag rijden we door de streek met een bus van Van Tuyl Metaalrecycling in Oss, waar de ingezamelde spullen worden verwerkt.

Ik hoop met name vrouwen bewuster te maken van het nut van recycling. Tegelijk wil ik jongeren een nuttige en leuke dagbesteding geven. Daar is veel belangstelling voor. Wie weet kunnen sommige LVB-ers (licht verstandelijk beperkten) uiteindelijk zelfs doorstromen als chauffeur. Momenteel zijn we op zoek naar mensen, die bijvoorbeeld thuis oud ijzer hebben staan dat we mogen ophalen. We kunnen niet voor één steelpan helemaal naar Huissen of Druten rijden, maar we hopen dat mensen het willen verzamelen.

Met de vergoeding die we krijgen voor het ijzer, willen we de brandstof financieren, een dagvergoeding bieden voor onze jongeren met een beperking en uiteindelijk sparen voor een eigen bus, zodat we het geheel nog verder uit kunnen breiden.

Heeft u oud ijzer liggen en mogen ze dit bij u ophalen? Reageer dan hieronder.