Nog geen aanhouding na bekladding Doetinchem

'We weten nog niet wie de auto beklad heeft, maar we gaan zeker onderzoeken of de incidenten aan elkaar verbonden zijn', zo laat een woordvoerder van de politie weten. Op een politieauto werd in de nacht van zaterdag op zondag in de binnenstad een hakenkruis geplaatst, terwijl op het gemeentehuis onder meer de naam 'Adolf Hitler' werd geschreven. Ook is de daklozenopvang van IrisZorg volgens de politie beklad. Over het waarom van de actie kan de woordvoerder niks zeggen.



De politie laat weten dat de auto door een speciaal bedrijf wordt schoongemaakt. Er is aangifte gedaan van de bekladding en indien mogelijk zullen de kosten van het verwijderen van de graffiti worden verhaald op de dader of daders.



Cameratoezicht in stad

De bekladde politieauto stond geparkeerd op het Simonsplein, een locatie waar in de toekomst mogelijk cameratoezicht komt. 'Elk incident dat nu gebeurd, zou een argument kunnen zijn om wel op cameratoezicht over te gaan', zo laat de woordvoerder weten. 'Maar dat besluit is aan de gemeente natuurlijk.'