'Jullie moeten je schamen', woede bij raad over slachtofferhulp Molukken

Veel woede en verdriet tijdens de gemeenteraadsvergadering in Elst. De raad van Overbetuwe stelt geen 10.000 euro beschikbaar voor slachtoffers die getroffen zijn door de aardbeving op de Molukken. De gemoederen in het publiek liepen dinsdagavond hoog op na de stemming, waardoor de vergadering tijdelijk werd geschorst.

‘Jullie moeten je schamen. Onze ouders zijn gestorven voor jullie vlag’, riep iemand uit het publiek na de stemming. Zo’n dertig vertegenwoordigers van de Molukse gemeenschap zaten in de raadzaal. ‘Wat is 10.000 euro? Nederland heeft de Molukken finaal leeggeroofd.’ De vergadering lag vervolgens zo’n twintig minuten stil vanwege de protesterende toeschouwers.

‘Diep teleurgesteld’

Het Molukse eiland Ambon werd in september getroffen door een aardbeving waarbij 41 doden vielen. Inmiddels zijn 170.000 eilandbewoners dakloos. Door heel Nederland maken gemeenten duizenden euro’s vrij voor slachtofferhulp. Zo ook buurgemeente Neder-Betuwe, die vorige maand wél 10.000 euro beschikbaar stelde.

Oppositiepartijen D66, Burgerbelangen Overbetuwe en de PvdA dienden namens Molukkers in Overbetuwe een motie in om eenzelfde bedrag te doneren. ‘Want in Elst hebben we een grote Molukse gemeenschap. We doen het voor de slachtoffers daar, maar ook voor onze inwoners hier’, vertelt Roel Eefting, fractievoorzitter van D66. Maar met achttien stemmen tegen en elf voor, haalde de motie het niet.

De D66'er kreeg het gevoel dat verschillende raadsleden van CDA en VVD het hem kwalijk namen dat hij de motie indiende. ''Bedankt Roel', kreeg ik na de vergadering op sarcastische wijze te horen van een CDA-raadslid. Het is te triest voor woorden. Ik ben diep teleurgesteld in de raad’, vertelt Eefting.

‘Steek in de rug'

‘Het is een politiek spelletje waar wij de dupe van zijn. Het is de zoveelste keer dat onze gemeenschap een steek in de rug krijgt’, vindt Agoes Peilouw, die dinsdag sprak namens de Molukkers.

‘De reactie van de aanwezigen begrijp ik, maar ik kon de heftigheid niet waarderen’, stelt Richard Beune van het CDA. ‘Ik stemde tegen de motie, omdat ik het geen taak van de gemeente vind. Niet in deze vorm. Wij vinden het ook een belangrijk onderwerp, maar we werken wel met gemeenschapsgeld.'

De partij geeft aan dat zij graag meedenkt over een alternatieve oplossing om toch iets te betekenen voor de Molukse gemeenschap.

