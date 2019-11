Kvida maakt mogelijk vrijdag zijn rentree bij NEC

De kans is groot dat Josef Kvida vrijdag zijn rentree maakt bij NEC in de wedstrijd tegen TOP Oss.

De centrumverdediger liep vorige week in de bekerwedstrijd tegen Excelsior een enkelblessure op. Kvida probeerde het nog even, maar moest zich laten vervangen. Hij miste ook de wedstrijd uit tegen Cambuur, maar lijkt op tijd hersteld voor komende vrijdag. Voor NEC is het een belangrijke wedstrijd tegen TOP, want de Nijmegenaren staan gedeeld bovenaan in de tweede periode.

Josef Kvida kwam vorig seizoen naar Nijmegen en had aanvankelijk geen vaste plaats, maar speelde toch vaak. Dit seizoen is hij onomstreden in het centrum van NEC.