Hoe wordt de Mosterdhof in Westervoort weer een bijzondere wijk? Bewoners aan de slag met prijsvraag

De Mosterdhof is door het rijk uitgekozen om mee te doen aan de ontwerpprijsvraag Panorama Lokaal. Die moet woonwijken uit de jaren 60, 70 en 80 aan de stadsranden een impuls geven.

Veel verloop en verandering

De Mosterdhof is zo'n wijk. Begin jaren 70 kreeg ze het predicaat Experimentele Woningbouw. Een eretitel voor vernieuwingen die bijdroegen aan een betere woonkwaliteit. Maar sindsdien is er veel veranderd.

Marjo Heeregrave woont al meer dan 40 jaar in de wijk. Ze heeft de buurt zien veranderen: 'In het begin was het heel mooi en was iedereen heel betrokken bij elkaar. Veel jonge gezinnen met kinderen. Inmiddels is er veel verloop, zijn mensen meer op zichzelf en dat zie je terug in de buurt, helaas.'

Tekst gaat verder onder de reportage.

Toen de oproep kwam om mee te denken over de toekomst van de wijk, twijfelde Heeregrave dan ook geen moment. 'Ik wil me er graag voor inzetten en denk ook zeker dat er veel verbeterd kan worden in de wijk.'

Opgeruimd blijft netjes

Wijkbewoners, de gemeente Westervoort, het waterschap en woningcorporatie Vivare hebben samen al het wijkontwikkelingsplan ‘Mooi Mosterdhof 2030’ opgesteld. Dat plan is het uitgangspunt voor de ontwerpprijsvraag van het rijk.

'De Mosterdhof was ooit een hele experimentele bijzondere wijk en eigenlijk willen we dat nu weer bereiken door met allerlei mensen en organisaties de wijk leefbaarder, moderner en mooier te maken', laat rijksadviseur Daan Zandbelt weten. 'Daar is duurzaamheid ook een belangrijk thema bij.'

Marjo Heeregrave ziet de toekomst in ieder geval positief: 'Als je wijk mooi is, dan wil je ook wel dat het mooi blijft. Dat is hetzelfde als je huis rommelig is, dan blijft het vaak rommelig. Heb je het opgeruimd, motiveert het ook om het netjes te houden. '

De ontwerpprijsvraag Panorama Lokaal is een initiatief van het College van Rijksadviseurs, in samenwerking met verschillende ministeries, de vereniging voor woningcorporaties Aedes en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en Staatsbosbeheer.

Zie ook: Wijk in Westervoort mag meedoen aan landelijke ontwerpprijsvraag