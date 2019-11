Gezocht; iemand die kan koken en klussen

Siza is een zorgorganisatie voor mensen met een beperking. We zijn op zoek naar iemand voor onze locatie de Veste in Arnhem. Als kok én klusjesman help jij de bewoners van de Veste met het bereiden van een maaltijd en met klusjes in en om het huis. Verder vind je het leuk, om af en toe in overleg met cliënten en het team, een activiteit of workshop te organiseren. Ja inderdaad, je bent een ware alleskunner!

We zoeken iemand die allereerst handig is, maar ook enthousiast, sociaal en creatief. Pas jij binnen dit plaatje en wil je ons komen ondersteunen? Dan komen we heel graag met je in contact.

Kunt u goed klussen en kunt u ook koken? Reageer dan hieronder.