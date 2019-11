Schouwburg Amphion voor achtste keer genomineerd voor theater van het jaar

Schouwburg Amphion in Doetinchem is voor de achtste keer genomineerd in de verkiezing 'Theater van het Jaar'. De Vereniging Vrije Theaterproducenten (VVTP) maakte dinsdag de genomineerden bekend door een grote taart te bezorgen bij het theater.

'Het is iets om trots op te zijn', zegt directeur Charles Droste van het Amphion. 'Je merkt dat de concurrentie steeds groter wordt. Het voelt toch als achteruit fietsen of ingehaald worden als we niet zijn genomineerd.'

Het Amphion strijdt in de categorie grote theaters tegen De Goudse Schouwburg uit Gouda, DeLaMar Theater in Amsterdam, Chassé theater in Breda, Koninklijk Theater Carré in Amsterdam, Parkstad Limburg Theater in Heerlen en Theater De Stoep in Spijkenisse.



De leden van de VVTP beoordelen alle Nederlandse theaters waarmee ze samenwerken op communicatie, techniek, uitstraling, gastvrijheid, ondernemerschap en de kwaliteit van samenwerking tussen theater en producent.

'Ik durf te zeggen dat we heel goed zijn in het meedenken met producenten, maar ook over hoe we ons publiek het beste kunnen bereiken. Ook gastvrijheid vinden we belangrijk, het moet elke dag weer keurig netjes zijn', aldus Droste.

Amphion won prijs al eerder

Bij de beoordeling zijn verschillende afdelingen en medewerkers betrokken: van marketeers tot technici en van productieleiders tot kantoorpersoneel, maar ook artiesten geven hun oordeel.

Het Amphion won de prijs al eerder in 2012, 2016 en 2017. De prijs, een speciaal vervaardigde theaterstoel, wordt op 2 december voor de tiende keer uitgereikt tijdens de jaarlijkse VVTP-theaterbeurs.