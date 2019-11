Juridische stap tegen aanpassing van de N817

'De verkeersstroom over de Varsselderseweg neemt aanzienlijk toe', merkt Lars van Mulligen, lid van de belangenvereniging op. 'Daardoor zal dat meer overlast geven voor omwonenden. Dit gaan ook meer verkeersonveilige situaties met zich meebrengen. De weg wordt wel aangepast en enigszins verbreed, maar wordt daardoor niet veiliger voor het langzame en snelle verkeer op één weg.' Daarnaast wordt de Hoofdstraat afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. De dorpsbewoners zien geen correlatie tussen de afsluiting en de rotonde die wordt geplaatst op de provinciale weg en willen dat graag anders zien. Daarom hebben zij eerder in het proces al een zienswijze op het originele plan ingediend.



Naar aanleiding van de ingediende zienswijze heeft Oude IJsselstreek besloten een tweezijdig parkeerverbod aan de Varsselderseweg in te stellen. Het aanleggen van een fietstunnel- of brug, een wens van de belangenvereniging, bleek een brug te ver. Dat is voor de belangenvereniging Varsselder-Veldhunten de reden om de stap te zetten naar de voorzieningenrechter in de hoop de aanpassingen tegen te houden. Van Mulligen: 'Wij proberen nu een sterkere stap te maken richting de rechter, waarbij een derde of onafhankelijke partij toch zal moeten gaan kijken naar onze zienswijzen.'



Alternatieven

De gemeente zegt achter haar eerder ingenomen standpunt te blijven staan en de provincie Gelderland zegt dat het een goed recht is van de belangenvereniging om naar de rechter te stappen. De hoop van de belangenvereniging is dat door deze stap gesproken kan worden over de tunnel en de brug als gedegen alternatieven. 'Wij zijn ervan overtuigd dat veilige oplossingen bespreekbaar moeten kunnen zijn', aldus Van Mulligen.