Kippen en fazanten gestolen in Groenlo: 'Niet te geloven dit, echt asociaal'

Uit de tuin van Arnold Bleumink en Annemarie Damveld in Groenlo zijn in de nacht van maandag op dinsdag drie fazanten en twee kippen gestolen. Ook bij het naastgelegen dierenpark De Halve Maan is een poging gedaan om dieren mee te nemen.

'Ik baal hier enorm van', zegt Arnold Bleumink. 'Wij fokken de dieren en vormen koppeltjes voor de verkoop.' Dinsdagochtend is de diefstal van de dieren in de tuin door de bewoners ontdekt. Het deurtje van het hok is geforceerd en er is schade aangebracht aan de ruiten. Ook werd er in de tuin rotzooi achtergelaten in de vorm van bossen bloemen. 'Niet te geloven dit, echt asociaal, wie doet zoiets? Dieren stelen van onze gemeenschap', reageert Annemarie Damveld op Facebook.

(tekst gaat verder onder de Facebookpost):

Schade op dierenpark De Halve Maan

Bleumink ontdekte dinsdagochtend ook schade op het nabijgelegen dierenpark De Halve Maan. 'Ik ben zelf bestuurslid van de stichting die het park beheert en ik zag vanochtend dat er een hok open stond. Ik miste een fazantenhaan die ik later weer terug vond in een moestuintje verderop.' Ook de volière van de parkieten bleek beschadigd. 'Aan de zijkant hebben ze balken en panelen weg geschroefd. Waarschijnlijk zijn ze daar gestoord en hebben ze gelukkig geen dieren weg kunnen halen', zegt Bleumink.



Bleumink heeft dinsdagmiddag aangifte gedaan van de schade en diefstal van de dieren en heeft de gemeente Oost Gelre in kennis gesteld.