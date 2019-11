Voorstenaren krijgen vervroegd kerstcadeau van 119,85 euro

Een cadeautje? Dat kun je wel zeggen. De ruim honderd euro betaalden inwoners in 2017 aan Vitens als precariobelasting. Onterecht, bleek eerder dit jaar, en daarom krijgen ze het geld nu terug. Het mooie voor inwoners is: zij hebben eigenlijk nooit iets gemerkt van deze heffing, omdat de gemeente het bedrag compenseerde.

Inwoners profiteren, gemeente betaald

De precariobelasting (119,85 euro) die Vitens in 2017 aan haar klanten doorberekende werd namelijk in dat jaar door de gemeente verrekend met de rioolheffing, waardoor inwoners niks extra's betaalden.Toch hoeven zij de compensatie waarschijnlijk niet terug te betalen.

'Het college van burgemeester en wethouders heeft aan de gemeenteraad voorgesteld om het compensatiebedrag niet terug te vorderen bij de inwoners', aldus woordvoerder Linda Simons van de gemeente Voorst. Eind december moet de gemeenteraad hier nog wel over stemmen.

Het college noemt de compensatie een 'eenmalig voordeel' voor burgers en bedrijven. Bij de gemeente is er echter sprake van het tegenovergestelde: 'De compensatie heeft de gemeente 1,2 miljoen euro gekost, inclusief onder andere de kosten voor de uitvoering van de compensatie', laat Simons weten.

Waarom krijgen inwoners geld terug?

De hoogste rechter van ons land oordeelde in maart dat de gemeente helemaal geen precarioheffing had mogen innen bij waterbedrijf Vitens. Voorst deed dit wel in 2014, 2015 en 2016. Het leverde de gemeente ruim één miljoen op, geld dat is toegevoegd aan de algemene reserve en nu terugbetaald moet worden.

Hoe en waar ging het zo mis? Tientallen jaren geleden, toen de watervoorziening door de overheid uit handen werd gegeven, werd afgesproken dat de bedrijven die het overnamen in de toekomst niet door gemeenten zouden worden belast voor het gebruik van leidingen in hun grond.

Wat is precariobelasting?

Gemeenten kunnen belasting heffen voor het gebruik van hun grond. Dit kan zijn boven de grond, zoals bij horeca-ondernemers die in de zomer een terras willen uitstallen op de stoep of uithangborden aan bedrijfspanden. Maar ook voor zaken onder de voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond kan belasting worden geïnd, zoals pijpleidingen en elektriciteitskabels. Belastingen die geheven worden om hiervoor te betalen, heten precario.

Juridisch getouwtrek

Eind 2013 besloot Voorst dat die afspraak niet meer van deze tijd was. De gemeente maakte eenzijdig een eind aan de overeenkomst met Vitens. Vanaf dat moment berekende de gemeente de precariobelasting door aan het waterbedrijf. Vitens protesteerde vanaf het begin: afspraak is afspraak, vonden ze daar. Ook al is die afspraak tientallen jaren geleden gemaakt.

Er volgde een rechtszaak, maar omdat deze vanaf begin af aan lang leek te gaan duren, betaalde Vitens de precariobelasting ondertussen gewoon aan de gemeente. Na twee jaar vond het waterbedrijf het echter genoeg geweest. Vanaf 2017 berekende zij het bedrag door aan de gebruiker, de inwoner van Voorst.

Duur grapje voor Voorst

De rechter gaf de gemeente Voorst in eerste instantie gelijk, maar Vitens ging in hoger beroep en won de zaak alsnog. Een gang naar de hoogste rechter leverde de gemeente niets op.

Hierdoor moet de gemeente Voorst alle eerder geïnde precariobelasting terugbetalen aan Vitens, 1,15 miljoen om precies te zijn. Geld dat momenteel nog in de spaarpot van de gemeente zit. De juridische strijd met Vitens heeft de gemeente daarnaast nog eens 60.000 euro gekost. Waar de gemeente ooit dus het plan had om geld te verdienen aan de precariobelasting voor waterleidingen, moet zij nu een bedrag van 1,8 miljoen euro afschrijven vanwege het hele verhaal.

Uitbetaling

Inwoners die recht hebben op de teruggave krijgen een factuur van het waterbedrijf met daarin het exacte bedrag. Vitens laat weten het geld begin november naar haar klanten over te maken.

