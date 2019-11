Belevenis zet park Megchelen in schijnwerpers

'We horen alleen maar positieve geluiden van de mensen', aldus voorzitter Edwin Spierings over De Belevenis in Megchelen. 'Ik hoop dat we het dit jaar zo goed doen dat we het volgend jaar nog een keer kunnen organiseren.' De organisatie had de nodige voeten in de aarde, want in kwekerij Venhorst moest door de vrijwilligers twee kilometer aan glasvezelkabel en zestien kilometer stroomkabel worden aangelegd. Het resultaat was een lichtspektakel met bijzondere figuren, waar met name jonge bezoekers van genoten. 'Ik vind dat ze het heel gezellig hebben opgezet', zegt Lieze. 'Ik zou het niet groter maken, want dan is het minder gezellig. Ik vind het goed.'



Hoewel bezoekers graag een tweede editie zien, wil Spierings eerst evalueren. 'Het kost toch even een paar cent', zegt de voorzitter, die wel merkt dat het bestuur graag wil. 'Die reacties die we krijgen, de sfeerbeelden die we laten zien, die moeten we de mensen niet onthouden. We hopen dat we het volgend jaar nog groter, nog mooier kunnen doen. Zodat we nog meer mensen ervan kunnen laten genieten.'