Burgers' Zoo wil geen ruzie en stuurt koraal naar Duitsland en Kroatië

Burgers' Zoo heeft het grootste levende koraalrifaquarium van Europa. Een deel daarvan gaat nu - belangeloos - naar publieksaquaria in Düsseldorf (Duitsland) en Pula (Kroatië).

Het kweken van koraal is heel precies werk. Er zit bijvoorbeeld veel techniek achter om het gezond te houden, vertelt Max Janse. 'Er komen regelmatig collega's uit andere landen om te kijken wat wij hier allemaal doen om zo'n mooi rif op te bouwen. Dat is heel bijzonder', aldus het hoofd ocean bij Burgers' Zoo.

Koralen worden in twee hoofdgroepen onderverdeeld: zachte koralen zonder uitwendig skelet en steenkoralen die een kalkskelet bouwen en daarmee de basis van een koraalrif vormen. Het team van biologen en dierverzorgers van Burgers' Ocean weet beide soorten al jarenlang succesvol te kweken.

Ruzie in het aquarium

Bij een overschot aan koraal groeien ze tegen elkaar aan en maken ze ruzie. 'Dan hebben ze allerlei technieken om elkaar het leven zuur te maken', zegt Janse. Ze vechten bijvoorbeeld met speciale lange tentakels die gif bevatten. Andere soorten verteren de buurman door hun zeer eenvoudige darm uit te stulpen en op hem te leggen.

Ook overgroeien ze elkaar, waardoor het onderste koraal geen of onvoldoende licht ontvangt en afsterft. Weer andere koralen maken een giftig stofje en laten dat vervolgens vrij om zo de koralen in de directe omgeving te vergiftigen.

Om een beetje orde te houden in het koraalrifaquarium 'snoeien' duikende dierverzorgers regelmatig om zo de koralen niet te dicht tegen elkaar aan te laten groeien. De groei is echter zo succesvol dat er erg veel gesnoeid moet worden. Al die koralen worden weggegeven aan andere publieksaquaria.

Transport naar Duitsland. Foto: Omroep Gelderland

Op transport

De koraalkolonies worden ingepakt in plastic zakken met water en zuurstof. Vervolgens worden ze in een box gezet en gaan ze op transport naar Duitsland en Kroatië. 'Met deze techniek ga ik er vanuit dat het goed zal gaan', zegt Janse. 'Het zal voor de dieren wel even wennen zijn aan het andere water. Daar moeten de verzorgers rekening mee houden.'

Bij aankomst is er nog even contact om te horen of alles goed is gegaan in Duitsland en Kroatië. 'Morgen horen we hoe het gaat met de dieren en ook de komende weken hebben we daar nog wel een paar keer contact over.'