Gedichten over bijzondere plekken in Duiven

door Lonneke Gerritsen

Over de dijk, het Horsterpark of bijvoorbeeld over het voormalige klooster midden in het dorp Groessen. Meerdere enthousiaste inwoners stuurden een eigen gedicht in. Uiteindelijk staan er twaalf gedichten op de Poëtische Kaart van Duiven.

Nostalgie

Initiatiefnemer is Humphrey Ottenhof, zelf ook dichter. 'Het is letterlijk een plattegrond met nummertjes en elk nummertje duidt een plek aan waar een gedicht over is geschreven. Met de kaart in de hand kun je zo de beschreven plekken in de gemeente zelf ervaren.'

Ottenhof is blij met het resultaat. 'Ja, ik heb ongeveer 15 reacties gekregen en er zitten hele mooie dingen tussen, met creatieve zinsneden.'

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Een van de schrijvers is Frans Duijf. Hij heeft een gedicht gemaakt over het oude klooster in Groessen. In het pand zit inmiddels een autogarage en niets herinnert meer aan vroeger. 'Ja, daar heb ik wel wat weemoed over. '

Het thema is dan ook nostalgie. Zo schrijft Jansen-Derksen over haar herinneringen van de vele fietstochtjes over de dijk. Ze is enthousiast over het project. 'Ik schrijf wel vaker en dacht nu leuk, dit wil ik wel proberen.'

Van het papier af

Ottenhof wil met de kaart 'van het papier afkomen'. 'Je kunt een gedicht maken en voordragen, maar je moet het ook in een context, in een omgeving kunnen plaatsen', zegt hij. 'Mensen die dit lezen, kijken met andere ogen naar hun dorp en het zou ook verbindend kunnen werken', voegt Duijf toe.

Het doel is om van de hele Liemers een poëtische kaart te maken. Volgend jaar volgen Zevenaar en Didam. De Poëtische Kaart van Duiven wordt volgende week huis aan huis verspreid.