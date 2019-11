Nieuwe wethouders in Brummen waarschijnlijk nog deze maand aan de slag

Het nieuwe akkoord van de PvdA, GroenLinks, CDA en D66 heeft de titel ‘Sociaal, duurzaam en toekomstbestendig’. Het borduurt voort op het coalitieakkoord van het vorige college, dat door het opstappen van één van de wethouders sinds juni geen meerderheid meer in de gemeenteraad had.

College opgestapt

Daarom werden in juni, nadat wethouder Margriet Wartena per direct haar ontslag indiende, nieuwe coalitieonderhandelingen gestart. De partij van wethouder Peter-Paul Steinweg, de VVD, kwam tijdens die onderhandelingen buitenspel te staan. Hierdoor kondigde de wethouder donderdagavond in de gemeenteraad aan per direct op te stappen.

De twee overgebleven wethouders Eef van Ooijen (PvdA) en Jolanda Pierik - van der Snel (CDA) volgden kort daarna. Zij dienden donderdag ook hun ontslag in, maar blijven nog wel één maand actief om hun taken op het gemeentehuis af te ronden. Of de twee wethouders het zien zitten om nogmaals plaats te nemen in het nieuwe college, is niet bekend.

Voordragen nieuwe wethouders

De nieuwe coalitie gaat het akkoord nu aan de leden voorleggen. Het is de bedoeling op donderdag 14 november het definitieve akkoord te presenteren. De benoeming van wethouders door de gemeenteraad kan dan een week later plaatsvinden bij de raadsvergadering.



Zie ook: