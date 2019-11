Op de OBS Daalhuizen in Velp gaat één leraar staken. De andere lessen gaan door, maar de kinderen schrijven wel brieven aan de minister. En dat kan rekenen op steun van de ouders. 'Ik vind dit mooier, want ze houden ook rekening met de ouders die gaan werken. Anders moeten ze weer een dag vrij nemen of opvang regelen. Dit is veel socialer.'

'Klassen zijn te groot'

De kinderen begrijpen ook wel wat het probleem is, merken de ouders. 'Ja, de juffen hebben te veel werk en zijn daarom soms verdrietig. Dat is wat ik thuis mee krijg. En er is weinig tijd voor extra dingen als muziek of toneel. De klassen zijn te groot. Ik heb ook een kind in het speciaal onderwijs en die zit in een klas van vijftien kinderen, terwijl maximaal negen à tien wenselijk is. Maar daar is gewoon geen leerkracht voor.'

Ook voor de landelijke staking is begrip. 'Ja, dat is heel modern tegenwoordig. Iedereen staakt toch. Met z'n allen naar het Malieveld. Het is wel complex aan het worden met die onderwijsbond met die 450 miljoen, het begint wel allemaal wat door elkaar heen te lopen.'

