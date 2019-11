Met de komst van de stoomtrein kon je ineens reizen tussen provincies

'Nederland was vrij laat met de industrialisatie. Maar in één keer werden landprovincies ontsloten voor mensen in het westen', vertelt amateurhistoricus Huub Ummels in het programma Ridders van Gelre. In 1876 liep heel Apeldoorn uit toen de eerste trein daar aankwam.

De tekst gaat verder onder de video.

De treindienst ging meteen goed van start. Niet één trein per dag, maar om de twee uur een trein in elke richting. Zo kon je vanuit Zutphen naar Apeldoorn, Amersfoort en uiteindelijk Amsterdam. 'Het was stoom, maakte lawaai en ze hadden niet de luchtvering van nu, maar het was toch een vrij comfortabele manier van reizen.'

De trein was er niet alleen voor de elite. Ummels: 'Je kon voor één gulden van en naar Amsterdam rijden. Gewoon om mensen te winnen voor de trein.'

