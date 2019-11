Grafheuvels van duizenden jaren liggen nog steeds op de Veluwe

In de prehistorie was de Veluwe al belangrijk voor Europa. 'De mensen die hier woonden hadden al contact met mensen die in ver gelegen gebieden woonden. Zoals Engeland of Denemarken, vertelt David Fontijn in het programma Ridders van Gelre. 'Ze reisden en hadden allerlei handelsrelaties.'

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

In één van de grafheuvels werd een jonge vrouw gevonden. Ze ligt nu in het museum in Ermelo, althans van wat er nog over is van haar skelet. 'Mensen werden vroeger veel minder oud. We zouden nu zeggen dat het een tiener was. Dat maakt het nog wel lastig om te zeggen of het een jongen of meisje was, omdat ze nog in ontwikkeling was.'

Het lijksilhouet werd gevonden in de grafheuvels. 'Dat is een afruk in het zand. Bijzonder aan deze is dat ze zo goed geconserveerd is dat we nog botfragmenten hebben gevonden.'

