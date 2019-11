De eerste gereformeerde kerk ontstond in een dorpje op de Veluwe

Tussen de bomen staat het kerkje van dominee Houtzagers. 'Houtzagers was de eerste predikant die afstudeerde aan de Vrije Universiteit', vertelt Albert Bouman in het programma Ridders van Gelre. 'Dat was geen rijksuniversiteit. Sinds 1816 was de hervormde kerk een staatskerk waardoor alle predikanten moesten afstuderen aan een rijksuniversiteit.'

Houtzagers was de eerste student theologie aan de Vrije Universiteit. 'Kootwijk heeft hem beroepen, en zo is de gereformeerde kerk ontstaan.' In 1919 is het kleine kerkje gebouwd.

Bekijk hier de hele uitzending van Ridders van Gelre.