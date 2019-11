Ooit werd er goud geld verdiend aan de watermolens op de Veluwe

De watermolens werden voor een deel beheerd door de adel in het gebied. Anna Margaretha van Renesse, ooit woonachtig in Kasteel Cannenburch, had ooit meer dan vijftien watermolens in beheer.

Zo'n dertig procent van haar inkomen haalde ze uit de watermolens. In het programma Ridders van Gelre neemt ridder Bas Steman een kijkje in het kasteel en bij een watermolen.

Anna Margaretha was een zakenvrouw. 'Haar schoonmoeder hield van uitstapjes. Ze ging naar Amsterdam en toen was het geld weer op', vertelt Wybren Verstegen, die onderzoek deed naar de vrouw. Anna Margaretha greep in en hield de touwtjes strak in handen, om zo alles financieel op orde te krijgen.

