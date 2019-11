Brood bakken zonder stroom is onhandig

Liander voert werkzaamheden uit aan de elektriciteitskabels. Dat laat de netbeheerder in een brief aan de bewoners weten. Het is niet duidelijk hoe groot het gebied precies is waar gewerkt wordt.

Bewoners moeten er rekening mee houden dat ze tussen 9.00 en 14.00 uur zonder stroom zitten. De werkzaamheden vinden buiten de huizen plaats. Niemand hoeft er voor thuis te blijven.

Bakker: onhandige dag

Voor bakker Jorrit van Engen betekent het méér dan een ongemak: 'Als de stroom eraf gaat is het een onhandige dag.' Hij wilde eerst een aggregaat huren, maar dat bleek te ingewikkeld met de oven die de bakker heeft.

'We zijn nu gisteren begonnen met productiewerkzaamheden. En vanmorgen een uurtje eerder, normaal om 4 uur nu om 3 uur.' Hij benadrukt dat daardoor het brood in zijn winkel nog net zo vers is, want normaal bakt hij door tot 10 uur, nu tot 9 uur. Voor de klanten uit de buurt is er ook een kleine verrassing: 'Op de nawarmte van de oven bak ik lekkere speculaasjes.'

Radiopresentator Nieke Hoitink in gesprek met bakker Jorrit van Engen: