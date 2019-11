Achterhoekse dorpen zoeken naar gouden idee voor lege kerken

Waar kun je een congres over het herbestemmen van kerken beter organiseren dan in een kerk zelf? Het decor van vanavond is de Oude Calixtuskerk middenin Groenlo. Ongeveer 100 dorpsbelangenorganisaties, kerkbesturen en andere belangstellenden zitten allemaal met de vraag wat te doen met hun kerk?

door Melanie Lokate

De avond wordt niet voor niets georganiseerd in de kerk in Groenlo. Deze laatmiddeleeuwse kerk biedt een podium aan niet alleen het geloof. Er is ruimte voor educatie, cultuur en ontspanning. En deze kerk krijgt, als het aan de planmakers ligt, nog een heel andere functie. Het wordt een interactief museum over de Slag om Grolle.

Museum 1627, het ándere verhaal

Met een grote glimlach vertelt Koen Klein Tuente de aanwezigen zijn verhaal. 'We willen hier, in deze kerk, het verhaal vertellen over de Tachtigjarige Oorlog.' Het gaat niet alleen om die wereldberoemde slag die iedere twee jaar in Grolle wordt nagespeeld.

'We willen hier het andere verhaal vertellen,' legt hij uit. 'De tegenstelling in de Gouden Eeuw tussen het westen van Nederland en de plunderingen en armoede hier.' Het idee is dat mensen interactief op pad gaan in het museum: met microfoon en opname-apparatuur gaan mensen zelf op zoek naar het ware verhaal. 'We zijn nu druk bezig met het maken van de schetsen en daarna moet geld gevonden worden.'

Nog meer ideeën gezocht

Klein Tuente heeft misschien wel een gouden idee. En dat gouden idee zoeken de andere aanwezigen ook. 'Onze kerk wordt over een paar jaar ook niet meer gebruikt', vertelt André Bokkers van Mariënvelds Belang. 'Wij willen graag onze kerk in ons dorp behouden dus we moeten gaan kijken hoe we dat gaan doen.'

Filmpje kijken in de kerk

Rekken is al een stap verder. 'De kerk gaat bij ons op 1 februari 2021 dicht en wij willen als dorp de kerk openhouden. Hoe? We zijn druk bezig met het maken van plannen', vertelt Jan Raaben. Toehoorders willen graag weten wat er in zijn kerk gaat gebeuren. 'Dat weten we nog niet precies, maar ik was onlangs in Duitsland en daar zie je Kino und Kirche, bioscopen in de kerk. Wij hebben hier geen bioscoop of filmhuis, dus dat zou best iets voor ons kunnen zijn.'

4 miljoen subsidie ligt op de plank

Het congres is een initiatief van LEADER Achterhoek, de Stichting Oude Gelderse Kerken, Vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen (DKK) en de Leefbaarheidsalliantie Gelderland. 'Het is eigenlijk tegenstrijdig', vertelt Marieke Frank namens LEADER Achterhoek en tevens wethouder in de gemeente Oost Gelre.

'Overal lopen de kerken leeg, maar hier is het vanavond helemaal vol. Dat geeft wel aan dat een kerk belangrijk is. Een dorp is er vaak omheen gebouwd en het gebouw is dus niet weg te denken.' Frank hoopt dat bezoekers informatie opdoen en geeft ook nog een tip: 'Er is op dit moment 4 miljoen euro beschikbaar vanuit LEADER Achterhoek en dat kan onder ander ingezet worden voor het herbestemmen van kerkgebouwen.'

Samenwerken is het toverwoord

Legio dorpsbelangenorganisaties zijn op zoek. Het pad dat bewandelt moet worden is ingewikkeld en er is geen blauwdruk. 'Wat van groot belang is is draagvlak, je moet het samen met de inwoners doen', zegt Freija Pijnenborg van de Vereniging Kleine Kernen Limburg. Ze heeft de afgelopen jaren een informatiegids geschreven voor belangstellenden die een nieuwe functie voor een kerk zoeken. 'Het is een drie-eenheid, de inwoners, het parochiebestuur en het gemeentebestuur moeten hun schouders er samen onderzetten.'

Jeugd moet meepraten

Ook Klein Tuente heeft nog een tip aan de aanwezigen: 'Zorg dat je hier jongeren bij betrekt, zij moeten over een paar jaar de plannen dragen en mogelijk uitvoeren. Zonder de jeugd krijg je het niet voor elkaar.'

