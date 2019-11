Help! Waar moet ik morgen met mijn kind heen?

Verschillende organisaties zorgen tijdens de staking voor extra activiteiten voor de kinderen. Wij zetten er een paar op een rijtje als tip of gewoon ter inspiratie.

Een dagje museum

Een dagje in het museum ligt al vrij snel voor de hand natuurlijk. In Nijmegen opent museum Valkhof een uurtje eerder haar deuren. Vanaf 10.00 uur kunnen kinderen en begeleiders samen gratis naar binnen.

'Meneertje Rood-Geel-Blauw'

Geen zin in een museum, dan kun je ook nog gratis naar het theater. Alle kinderen tussen de drie en acht jaar oud zijn welkom bij de voorstelling 'Meneertje Rood-Geel-Blauw' in theater Hanzehof in Zutphen. De voorstelling wordt gedurende de dag vier keer gespeeld.

Ponykamp

Manege 'De Meiden van Haarman in Laren' biedt weer een dagje ponykamp aan. Dat deden ze al eens eerder bij een onderwijsstaking. Voor 45 euro zijn kinderen van 8.30 uur tot 16.00 uur onder de pannen. Ze leren bijvoorbeeld pony's borstelen en haar invlechten. Liefhebbers moeten zich wel op dinsdag aanmelden.

Tekendag

Kinderen die graag tekenen, kunnen terecht in de Arnhemse kinderboekwinkel. Daar kan elk kind zijn of haar eigen Mondriaan maken. Tussen 11.00 en 12.00 uur zijn kinderen gratis welkom.

Glitter en glamour

CODA, museum en bibliotheek, in Apeldoorn had toevallig al twee activiteiten voor de woensdagmiddag in de agenda staan. Van 12.00 tot 14.00 uur kunnen kinderen vanaf 4 jaar deelnemen aan een 'Glitter- & glamourmiddag'. Kinderen kunnen aan de slag met glitterwaaiers en glamoursieraden, of ze kunnen een eigen Andy Warhol-kunstwerk maken met en gratis kleurplaat. Voor kinderen vanaf 6 jaar is er tussen 14.00 en 16.00 uur de 'Werkplaats Woensdag'. Kinderen kunnen een eigen 3D-gebouw ontwerpen op de computer. Dat wordt vervolgens met een lasersnijder uitgesneden. Beide activiteiten zijn gratis.

Naar de kerk

De eerste woensdag van november vieren protestanten de Dankdag voor Gewas en Arbeid. Op meerdere plaatsen in Gelderland zijn er daarom kerkdiensten in de ochtend of de avond.

In Apeldoorn is 's middags de synagoge open voor belangstellenden. Tussen 13.00 en 17.00 uur kunnen kinderen daar een rondleiding krijgen.

Voetbal of hockey

Voetbalclub NEC in Nijmegen heeft een hele dag een speciaal programma. Jonge supporters kunnen daarin een voetbalclinic volgen, de training van het eerste elftal bezoeken en spandoeken maken. De kosten bedragen 40 euro. In die prijs zitten onder meer ook twee kaartjes voor de wedstrijd NEC-FC Den Bosch in januari. Het programma begint al om 9.15 uur.

In Ede geven spelers van Heren 1 en Dames 1 van de Mixed Hockeyclub een extra clinic en organiseren ze spelletjes. Tussen 9.00 en 14.00 uur; speciaal voor de kinderen uit de D,E en F. Ook vriendjes en vriendinnetjes zijn welkom. Kosten: 30 euro per kind.