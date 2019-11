Rechter buigt zich over 'lawaaierig' schoolpleintje in Nijmegen

Het was deze zomer nieuws dat zelfs de internationale media haalde. Kinderen in Nijmegen die niet meer mogen spelen op hun schoolplein op straffe van een dwangsom van 10.000 euro voor basisschool De Buut. Vandaag treffen de klagende omwonenden en de school elkaar voor de rechter in een kort geding. Die rechter gaat eerst zelf poolshoogte nemen op het plein tijdens een zogenoemde schouw.

Nicole Hesselink van de Oudervereniging De Buut was deze zomer verrast door de internationale aandacht: 'Van Rusland tot Kenia, van de BBC tot Fox News. Overal zijn we in het nieuws geweest', weet ze. 'Heel overweldigend. Helemaal toen ik zelf door de BBC gebeld werd en later bij hen in de radio-uitzending hing.'

Storm van protest

De gemeente Nijmegen kon naar eigen zeggen niet anders, omdat uit metingen bleek dat de geluiden van stuiterende ballen en dergelijke inderdaad harder waren dan is toegestaan. Als het veldje niet binnen vier weken dichtging zou de school een dwangsom van 10.000 euro moeten betalen. Na een storm van protest en 3700 handtekeningen besloot de gemeente die termijn van vier weken te verlengen, zodat de partijen er alsnog konden uitkomen.

Overvallen door persbericht gemeente

De gemeente kwam maandagavond met een persbericht waarin staat dat een oplossing voor het probleem door alle partijen is afgewezen. Tot verrassing van de school en de ouders die te horen hadden gekregen dat er niet met de media gepraat mocht worden.

'Blijkbaar geldt dat niet voor de gemeente', aldus Nicol Hesselink van Oudervereniging De Buut. De oplossing van de gemeente: het kunstgras vervangen door een ander type kunstgras, de goaltjes en rand van het pannaveldje verwijderen en het speelveldje om 19.00 uur 's avonds sluiten. 'Daarmee kan aan de geluidsnormen worden voldaan', zo staat in het persbericht.

Maar volgens de gemeente gaan zowel het schoolbestuur, de ouders als de bezwaarmakers niet akkoord met dit voorstel. 'De gemeente betreurt dit zeer, juist omdat een oplossing binnen handbereik is', zo laat een woordvoerder van de gemeente Nijmegen weten. De school en de ouders begrijpen daar niets van. Nicol Hesselink: 'Wij dachten dat we nog in gesprek waren.'

'Weghalen goaltjes is schijnoplossing'

Inmiddels komt de nieuwe deadline van 11 november in zicht. De bezwaarmakers vinden dat de gemeente eindelijk eens een einde moet maken aan de geluidsoverlast. De school en de ouders willen juist nog wat meer tijd om er samen uit te komen.

Volgens de jurist van de school mr. Eelco de Jong, is de oplossing van de gemeente een schijnoplossing. 'Het gaat ons er nu juist om dat de kinderen daar kunnen blijven spelen. Bovendien heeft de gemeente de grond juist aan de school verkocht onder voorwaarde dat er ook buiten schooltijd gebruik van gemaakt mag worden.'

Daarnaast denkt hij dat het weghalen van de doelen weinig zin heeft. 'Dan leggen kinderen gewoon hun jassen neer als doel en gaan ze alsnog spelen.' Aan de rechter nu dus de taak om een oplossing te vinden.

De klagende bewoners en hun advocaat waren niet bereikbaar voor commentaar.

